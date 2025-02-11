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ثقافة وفنون

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

ريم البارودي، فيتو
ريم البارودي، فيتو

قارنت الفنانة ريم البارودي بين زيجتها الأولى والثانية، ولوحت أنها تعيش قصة حب أو ربما تتزوج للمرة الثالثة، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل.

وأكدت ريم البارودي خلال لقائها مع عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، عن الأمر: “الزيجة الثانية أحسن من الأولى، لأن كل إنسان حسب تصرفاته وظروفه، وأكيد مفيش مقارنة”.

وأضافت ريم: “تعلمت من تجربتي مع الزواج الأول، وفي كل ارتباط وزواج بتفتكر إنك بتحب في الزيجة الأولى والثانية وممكن الثالثة”.

وعن إصابتها بعقدة نفسية من الزواج ردت الفنانة ريم البارودي، قائلة: “أنا ما عشتش حياة المتجوزين كما يجب علشان أتعقد من الجواز”.

وحينها سألها عمرو الليثي إذا كانت تزوجت للمرة الثالثة، لكنها اكتفت بابتسامة خفيفة ولم تعطه إجابة واضحة.


وعلقت ريم، على قيام بعض الفنانين والمطربين، بارتداء الحلقان، كنوع من الموضة وتقليد الغرب، قائلة: "ارتداء الفنانين الحلقان في ودانهم، ظاهرة مش صحيحة ومش صحية، عشان في أجيال طالعة بتتفرج عليهم، احنا مش في أوروبا عشان نشوف ونقلد، لازم نشوف إيه اللي بيليق علينا ونحتفظ بالثقافة بتاعتنا".

وأضافت: "أنا عن نفسي ما بحبش أشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق، لو تقدم لي راجل لابس حلق هرفض الزواج منه، لا خالص غلطة وندمانة عليها".

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ريم البارودي عمرو الليثي

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