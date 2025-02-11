مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

سيناء، من وسط الظلام يظهر النور من وسط الخراب يأتي التعمير، هذا ما حدث في سيناء بعد دحر الإرهاب الأسود، حيث تدفقت مياه النيل عبر ترعة السلام (الشيخ جابر) حتى بئر العبد بعد انقطاع آلاف السنين.

تنمية شمال سيناء

وفي ظل انشغال الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخطته المزعومة بتهجير الفلسطيين إلى أرض الفيروز، يذهب بنا الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بطرح مغاير ليؤكد إصرار الدولة المصرية على تنمية شمال سيناء بهدف فتح باب الاستثمارات وزيادة الاعمار بمليون مواطن على الأقل.

وتساءل “شراقي”: ماذا بعد انجاز وصول مياه النيل إلى سيناء بعد انقطاع آلاف السنين؟ واصفًا إعادة وصول مياه النيل إلى سيناء بعد انقطاعها منذ آلاف السنين مع اختفاء بعض أفرع نهر النيل السبعة القديمة الذى كان أحدهما يصل إلى شمال غرب سيناء يسمى "البيلوزي" بالإنجاز الكبير.

أنفاق قناة السويس

وقال على صفحته الشخصية ب"فيس بوك":" دخلت مياه النيل عبر أنفاق تحت قناة السويس شرق بور سعيد لتتدفق عبر ترعة السلام (الشيخ جابر) حتى بئر العبد، وكان مقررا لها الاستمرار حتى العريش (80 كم شرق بئر العبد)، ولكن نظرا لارتفاع منسوب سطح الأرض توقفت القناة عند بئر العبد، وهناك مفاضلة بين الامتداد شرقا نحو العريش أو جنوبا طبقا لخصائص سطح الأرض".

محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى



أضاف" تم افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى 27 سبتمبر 2021، تقع المحطة في شمال غرب سيناء، شرق بورسعيد، وتعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم بطاقة حوالى 5.6 مليون م3 فى اليوم، بتكلفة استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار فى 2021. مصرف بحر البقر من أطول المصارف فى العالم حيث يصل طوله حوالى 207 كم من القاهرة الكبرى حتى بحيرة المنزلة وحديثًا إلى شمال سيناء مرورًا بست محافظات هى القليوبية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء".



وتابع “شراقي”:" مصرف بحر البقر كان قديما مخصصًا للصرف الزراعى ولكن مع النمو السكانى والصناعى وزيادة المياه المستخدمة ومياه الصرف الناتجة من الزراعة والصناعة والصرف الصحى ساءت نوعية مياه المصرف، ونقل هذا التلوث الكبير إلى بحيرة المنزلة مما أثر على نوعية المياه بها وتدهور الثروة السمكية، إلا أن أعمال تطوير البحيرة من التطهير والتكريك وإزالة التعديات أعاد لها الحياة مرة أخرى، وكان يصب فيها مايقرب من 9 مليون متر مكعب يوميًا، تم تحويل 5.6 مليون م3 عبر سحارات ترعة السلام فى سيناء للمعالجة فى المحطة الجديدة، باجمالى حوالى 2 مليار متر مكعب سنويًا تستخدم لزراعة 500 ألف فدان من خلال ترعة السلام حتى بئر العبد، بعد إضافة 2 مليار متر مكعب أخرى من مياه النيل النقية، وكان مخططًا من قبل استخدام مياه الصرف ولكن لم يكن فى الخطة المعالجة الثلاثية الحالية."



واستطرد: "تعد محطة بحر البقر التى تم بناؤها خلال عامين فقط (2019-2021) إنجازًا كبيرًا فى المجال البيئى والزراعى والرى، وهى مكونة من مجموعة مشروعات مثل 7 كبارى و6 سحارات تحت قناة السويس وشق قنوات ومحطات رفع للمياه وشبكة طرق وجسور ومحطات كهرباء واستصلاح أراضى وشبكة رى حديث، بعضها تم تنفيذه من قبل والباقى تم استكماله خلال العامين الآخرين، بلغت جملة هذه الاستثمارات جميعا حوالى 150 مليار جنيه (بأسعار 2021).

بهذه الخطوة تكون البنية الأساسية لمشروع ترعة السلام قد اكتملت والباقى هو تنفيذ الزراعة حيث أن المنزرع حاليا حوالى 75 ألف فدان (حوالى 17%) والمستهدف 450 ألف فدان، قد تكون هناك بعض العقبات سواء إدارية فى كيفية توزيع أو تمليك الأرض، وبعض المشاكل الفنية من زيادة ملوحة التربة حيث أنه جزء من سهل الطينة.



زيادة إعمار سيناء إلى مليون مواطن

واختتم:" ليس بالضرورة تكملة المشروع الزراعى بالكامل بزراعة 450 ألف فدان أو 500 ألف فدان بعد إضافة 50 ألف فدان أخرى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان كمشروع زراعى حيث التحديات الكبيرة، ويكفى 50% أو أقل مع تكملة باقى الاستثمارات فى مجالات أخرى مثل الصناعة (سيارات – أسمنت – إلكترونيات – أجهزة كهربائية وغيرها، مشروعات سياحية، مشروعات صحية من مستشفيات متخصصة، جامعات، وغيرها...) وبهذا يمكن زيادة الأعمار بمليون مواطن على الأقل فى شمال سيناء".

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