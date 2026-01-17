الأزهر يشارك في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو وهدان وأبو مشهور بالجيزة

18 حجم الخط

شاركت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف برئاسة أ.د. عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، وبحضور وفد من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بتوجيهات من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي، بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية أمن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان ووجهاء العائلات، خصومةً ثأرية بين عائلتي «أبو وهدان» و«وأبو مشهور»، من كفر طرخان، جزيرة أبو داود، مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك بساحة عائلة أبو داود.

الأزهر يشارك في إخماد فتنة ثأرية بين عائلتي أبو وهدان وأبو مشهور بالصف

وخلال كلمته، نقل الدكتور صلاح ناجي مدير عام التوجيه بمجمع البحوث الإسلامية، نيابةً عن فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، تقدير فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعائلتين، لما أبدتاه من وعي وحكمة ومسؤولية في القبول بالصلح، وحرص صادق على إنهاء الخلاف، وفتح صفحة جديدة قوامها التآخي وروح المودة.

وأكد أن هذا المشهد المشرّف يجسّد قيمةً عظيمة من قيم الإسلام، حتى إنه مما يُباهِي اللهُ به ملائكته، مشيرًا إلى أن العفو عند المقدرة منزلة رفيعة، وأن أجر العافين عن الناس موكول إلى الله -سبحانه وتعالى- الذي وعدهم بجنّةٍ عرضها السماوات والأرض، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنّةٍ عرضها السماوات والأرض﴾.

وشدّد على أن الصلح يمثّل منهجًا راسخًا وأصيلًا في الشريعة الإسلامية، لما يتطلّبه من سموٍّ أخلاقي، وضبطٍ للنفس، وتغليبٍ لقيم العفو والتسامح، مؤكدًا أن المجتمعات التي تسود فيها ثقافة الصلح تكون أكثر قدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ السلم المجتمعي.

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ عبد الله حامد مدير عام منطقة وعظ الجيزة، أن هذا الصلح المبارك يُجسّد أسمى معاني التآخي والتسامح، موجّهًا الشكر والتقدير إلى العائلتين على ما أظهرتاه من وعي ومسؤولية، ومشددًا على أن هذا الموقف المشرف يعكس أصالة القيم التي دعا إليها الإسلام في ترسيخ العفو ونبذ الفرقة، داعيًا الجميع إلى تجديد النية في هذا “العرس المجتمعي” على دوام العفو، واستمرار الصلح، وحفظ روابط المودة بين أبناء المجتمع.

قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته

وأضاف أن قيمة العفو تتجلى بأبهى صورها في قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته، حين قابل الإساءة بالإحسان، والظلم بالعفو، قائلًا: ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم﴾، لتبقى هذه القصة نموذجًا خالدًا يُستلهم منه معنى الصفح عند المقدرة، وأثره في لمّ الشمل، وبناء المجتمعات على أسس الرحمة والتسامح، لا على الانتقام والخصومة.

ومن جانبه، أوضح د.أحمد البصيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن كل صلح يُقرّه أهل المجلس، إنما هو صلحٌ تُقرّه السماء، مشيرًا إلى أن السعي في الإصلاح بين الناس من أعظم القربات، لما يحمله من معانٍ سامية في إطفاء الفتن، ولمّ الشمل، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح داخل المجتمع.

واستشهد بقصة مسعود بن محمد الهمذاني، الذي عُرف بسعة صدره وكثرة عفوه، فكان إذا أُسيء إليه وقُدِّم له اعتذار قال: «عفوتُ عنك، الماضي لا يُذكر»، فلما توفّي، رُئي في المنام، فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: أوقفني ربّي بين يديه، فقال لي: «يا مسعود، الماضي لا يُذكر، اذهب إلى الجنة»، في إشارة إلى عظيم فضل العفو، وحسن الجزاء الذي أعدّه الله للعافين عن الناس.

هذا وقد أدار تسليم الكفن الشيخ إبراهيم أبو سريع، الواعظ بمنطقة وعظ الجيزة الأ هرية.

دور الأزهر الوطني في الحفاظ على الأمن القومي المصري

وتواصل لجنة المصالحات بالأزهر الشريف جهودها الحثيثة من أجل إعلان محافظات مصر خالية من الثأر، انطلاقًا من دور الأزهر الوطني في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبالتعاون مع وزارة الداخلية وقياداتها الأمنية والحكماء في مختلف المحافظات.

