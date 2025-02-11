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حوادث

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تسلمت قوة من قسم ترحيلات الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه بالكيلو 10 ونص بطريق القاهرة الإسكندرية تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة الطالبية   لفحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه ومن ثم خروجه من القسم لمنزله عقب التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى ضده مطلوب على ذمتها.

وكان قد قضى عصام صاصا مطرب المهرجانات عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية قبل 280 يومًا.


وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قبلت -في وقت سابق- استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، وقررت حبسهما سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهما بالتزوير في توكيل بالشهر العقاري لمحامي الدفاع الخاص بصاصا، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

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قسم ترحيلات الجيزة مطرب المهرجانات القاهرة الإسكندرية قسم شرطة الطالبية

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