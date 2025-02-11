الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يجب أن تضمن سلامة الموارد التي خصصتها واشنطن لها، مشيرًا إلى أنها "قد تصبح روسية يومًا ما".

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الإثنين: "لديهم (الأوكرانيون) أرض ذات قيمة هائلة في ما يخص احتياطات المعادن النادرة والنفط والغاز وغير ذلك".

وتابع: "أريد أن تكون أموالنا بسلامة، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات. وبإمكانهم عقد الصفقة أو عدم عقدها. وهم قد يصبحون تابعين لروسيا يوما ما، أو قد لا يصبحون تابعين لروسيا".

وأضاف ترامب أن واشنطن تحيط أوكرانيا علما بأنها ترغب في استعادة مواردها، قائلًا: "أرغب في استعادتها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا "أكثر من 300 مليار دولار، وربما 350، بينما قدمت أوروبا 100 مليار"، حسب قوله.

وكان ترامب قد دعا أوروبا في وقت سابق لزيادة دعمها لأوكرانيا، لتكون مساهمتها مماثلة للمساهمة الأمريكية.

كما أعلن ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي عن اهتمام واشنطن بتوريدات المعادن النادرة من أوكرانيا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لكييف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب واشنطن الأوكرانيون احتياطات المعادن النفط روسيا

مواد متعلقة

مسئول روسي: يجب تلبية جميع شروط بوتين لوقف الحرب مع أوكرانيا

خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا، زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي مع بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا

انفجار قرب مكتب تجنيد غرب أوكرانيا وأنباء عن سقوط قتلي ومصابين
ads

الأكثر قراءة

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال المغرب

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

صابرين تكشف عن نصيحتها لـ هنا الزاهد في ظروفها الصعبة (فيديو)

منوعات

المزيد

مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين ومكان نقلهم (فيديو)

قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية