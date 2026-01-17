شوط أول سلبي بين آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق آرسنال، مع نظيره نوتنجهام فورست، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال ضد نوتنجهام فورست

الحارس: رايا

الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد- مارتين زوبيميندي- ديكلان رايس.

الهجوم: نوني مادويكي- فيكتور جيوكيريس- جابرييل مارتينيلي.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام آرسنال

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو

أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

ترتيب ارسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

