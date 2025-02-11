ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، مشروعه المزعوم لشراء قطاع غزة، وتهجير سكانه قسريا بهدف تحويله إلى ما اسماه "ريفيرا الشرق الأوسط".

ترامب يعرض تفاصيل خطته لمشروع ريفيرا فى غزة

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات جديدة حول خطته التي سببت حالة من الغضب، بسبب رغبته في الاستيلاء على غزة وتهجير سكانها، عن ثقته في التوصل لاتفاق مع مصر والأردن في هذا الإطار، وفق زعمه

وأكد ترامب فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" تبث لاحقا، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع.

وزعم أنه في إطار خطته لمشروع "ريفيرا الشرق الأوسط" حال سيطرته على القطاع، أنه الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

وتابع، بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم، مشيرا إلى أن العيش في غزة لن يكون ممكنا قبل سنوات مقبلة.

ترامب يزعم بناء مجتمعات رائعة لمليونىي فلسطيني

وزعم ترامب في المقابلة التي روجت الشبكة لها قبل بثها كاملة: أنه سيبني "مجتمعات رائعة" لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة.

وأوضح "سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء -مصر والأردن- من مكان وجودهم حيث كل المخاطر".

وأضاف "في الأثناء، سأملك أنا هذه أرض غزة، فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل، ستكون قطعة أرض رائعة، لن يتم إنفاق كثير من المال".

ترامب يقسم أرض غزة إلى عدة مناطق

واستطرد: "سنبني مناطق سكنية آمنة على مسافة معينة من أماكن وجودهم الحالية. في هذه الأثناء، سأكون أنا صاحب هذه المنطقة -غزة- فكروا في الأمر كمشروع تطوير عقاري للمستقبل، ستكون قطعة أرض رائعة".

قوات الاحتلال فى غزة، فيتو

وأوضح "قد تكون 5 أو 6 مناطق أو اثنتان. لكننا سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر".

مضيفا: "أعتقد أنه يمكنني التوصل إلى اتفاق مع الأردن ومصر، كما تعلمون، نحن نقدم لهم مليارات الدولارات سنويا" وفق مزاعمه.

رفض مصر والأردن مخطط ترامب لتهجير شعب فلسطين

وأكدتا مصر والأردن رفضهما بشكل قاطع مخطط ترامب لتهجير سكان غزة من أراضيهم، وشددتا على رفضهما تصفية القضية الفلسطينية التاريخية، وحذرتا من تهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية بسبب تلك المقترحات والأفكار.. مشاهدة الفيديو من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.