الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، مشروعه المزعوم لشراء قطاع غزة، وتهجير سكانه قسريا بهدف تحويله إلى ما اسماه "ريفيرا الشرق الأوسط".

ترامب يعرض تفاصيل خطته لمشروع ريفيرا فى غزة

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات جديدة حول خطته التي سببت حالة من الغضب، بسبب رغبته في الاستيلاء على غزة وتهجير سكانها، عن ثقته في التوصل لاتفاق مع مصر والأردن في هذا الإطار، وفق زعمه

 

وأكد ترامب فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" تبث لاحقا، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع.

 

وزعم أنه في إطار خطته لمشروع "ريفيرا الشرق الأوسط" حال سيطرته على القطاع، أنه الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

 

وتابع، بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم، مشيرا إلى أن العيش في غزة لن يكون ممكنا قبل سنوات مقبلة.

 

ترامب يزعم بناء مجتمعات رائعة لمليونىي فلسطيني

وزعم ترامب في المقابلة التي روجت الشبكة لها قبل بثها كاملة: أنه سيبني "مجتمعات رائعة" لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة.

 

وأوضح "سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء -مصر والأردن- من مكان وجودهم حيث كل المخاطر".

 

وأضاف "في الأثناء، سأملك أنا هذه أرض غزة، فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل، ستكون قطعة أرض رائعة، لن يتم إنفاق كثير من المال".

 

ترامب يقسم أرض غزة إلى عدة مناطق 

واستطرد: "سنبني مناطق سكنية آمنة على مسافة معينة من أماكن وجودهم الحالية. في هذه الأثناء، سأكون أنا صاحب هذه المنطقة -غزة- فكروا في الأمر كمشروع تطوير عقاري للمستقبل، ستكون قطعة أرض رائعة".

قوات الاحتلال فى غزة، فيتو
قوات الاحتلال فى غزة، فيتو

وأوضح "قد تكون 5 أو 6 مناطق أو اثنتان. لكننا سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر".

 

مضيفا: "أعتقد أنه يمكنني التوصل إلى اتفاق مع الأردن ومصر، كما تعلمون، نحن نقدم لهم مليارات الدولارات سنويا" وفق مزاعمه.

رفض مصر والأردن مخطط ترامب لتهجير شعب فلسطين

وأكدتا مصر والأردن رفضهما بشكل قاطع مخطط ترامب لتهجير سكان غزة من أراضيهم، وشددتا على رفضهما تصفية القضية الفلسطينية التاريخية، وحذرتا من تهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية بسبب تلك المقترحات والأفكار.. مشاهدة الفيديو من هنا.

نتنياهو يطلب من ترامب السماح ببقاء قوات الاحتلال فى لبنان

إعلام عبري: بيان حماس بشأن الأسري الإسرائيليين في غزة "مقلق"

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب شراء قطاع غزة ريفيرا الشرق الأوسط غزة الاستيلاء على غزة الفلسطينيين مصر والاردن

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يلغي إجازات الجنود تحسبا لتصعيد جديد في غزة

تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تفاصيل لقاءات وزير الخارجية والهجرة في واشنطن

مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه وترفض الظلم التاريخي

برا وجوا، بن غفير يطالب بشن هجوم واسع على غزة بسبب قرار القسام بشأن الأسري
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

تحت الصفر، درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى مصر

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن ظهر السبت سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار بغزة وتفتح أبواب الجحيم

ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات السيسي

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

كيف نوازن بين إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية