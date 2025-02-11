الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

بيان هام من تاون جاس لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز اليوم

التجمع الأول، فيتو
التجمع الأول، فيتو
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” أعمال توصيل غاز طبيعي في كمبوند ليك فيو بوتيك بمنطقة التجمع الأول وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير 2025  بداية من الساعة العاشرة مساء.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز وأكدت أن هذه الأعمال ستتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية لضمان أمان العملاء.

وأكد مصدر بشركة تاون جاس بأن أعمال الصيانة ستتم دون قطع الغاز عن العملاء.

 

وحددت  الشركة أرقام طوارئ ١٢٩ لأي استفسارات خاصة بالعملاء.

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