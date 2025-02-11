الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

إنجي مراد، فيتو
إنجي مراد، فيتو

فيما لا تزال وفاة الفنانة السورية إنجي مراد أثناء الولادة حديث مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن طفلها لحق بها، كشفت والدتها المكلومة تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة فلذة كبدها.

وقالت آني أورفلي والدة الفنانة الراحلة في منشور على "فيسبوك"، أمس الاثنين، أن ابنتها التي لفظت أنفاسها أثناء الولادة دخلت غيبوبة.

وقالت بكلمات مؤثرة "عيونك نظرتك اللي ضعفت كان فيها شوق شوق كبير يا روحي شوق بيقول ضلي معي..
ليش تركتيني تركتِ كل شي حبيتيه يا روحي انتي تعبتي من هالحياة ما بعمرك ارتحتِ ولا شفتِ راحة عم غمض عيوني لا قدر نام وشوفك ما عم أقدر أغفل من يوم دخلتِ بغيبوبة فات قلبي بعذاب يا ماما يا روح أمك الضنا غالي غالي كتير".

وكانت نقابة الفنانين السوريين، أعلنت أن الفنانة الشابة التي توفيت بعد معاناة مع مرض طارئ دخلت بسببه المستشفى، وما لبثت أن فارقت الحياة.

 

ولادة مبكرة.. وفيروس رئوي

وكانت الممثلة الراحلة تعاني من مضاعفات فيروس رئوي أثناء فترة حملها بالشهر السابع، ما أدى الى دخولها المستشفى، حيث بدأت تتدهور حالتها الصحية واضطر الأطباء لإخضاعها للولادة المبكرة ليتسنّى لهم معالجتها بشكل أفضل من فيروس الرئة، ولكنها توفيت أثناء الولادة.

أما الطفل فقد لحقها بعد يوم من رحيلها فقد أعلن زوجها سامر حقي وفاة طفلهما.

وكتب على حسابه في فيسبوك،  الاثنين: "ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله".

وكانت إنجي قد أثارت قلق محبيها قبل أيام، عندما نشرت على حسابها الشخصي منشورًا، أعلنت فيه أنها تحتضر. وكتبت حينها: "أنا عم أحتضر، سامحوني".

ليعود زوجها ويناشد الجمهور الدعاء لها، مؤكدًا أن حالتها خطرة بين الحياة والموت.

يُذكر أن إنجي مراد شاركت في السنوات الأخيرة بمجموعة من المسلسلات السورية، بينها: "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة الفنانة السورية إنجي مراد مواقع التواصل الاجتماعي والدة الفنانة الراحلة

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: بوسي شلبي ترد على شائعة طلاقها.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا.. رسالة مؤثرة للفنانة السورية إنجي مراد قبل وفاتها

بعد وفاتها، كل ما تريد معرفته عن مرض الممثلة السورية إنجي مراد

بعد وفاتها أثناء الولادة، ما هي الرسالة المؤثرة التى كتبتها الفنانة السورية إنجي مراد؟
ads

الأكثر قراءة

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال المغرب

عيد عبد الملك يهاجم جروس قبل مباراة فاركو ويؤكد: أتوقع أي نتيجة على حالة الزمالك

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

منوعات

المزيد

مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين ومكان نقلهم (فيديو)

قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية