والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

فيما لا تزال وفاة الفنانة السورية إنجي مراد أثناء الولادة حديث مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن طفلها لحق بها، كشفت والدتها المكلومة تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة فلذة كبدها.

وقالت آني أورفلي والدة الفنانة الراحلة في منشور على "فيسبوك"، أمس الاثنين، أن ابنتها التي لفظت أنفاسها أثناء الولادة دخلت غيبوبة.

وقالت بكلمات مؤثرة "عيونك نظرتك اللي ضعفت كان فيها شوق شوق كبير يا روحي شوق بيقول ضلي معي..

ليش تركتيني تركتِ كل شي حبيتيه يا روحي انتي تعبتي من هالحياة ما بعمرك ارتحتِ ولا شفتِ راحة عم غمض عيوني لا قدر نام وشوفك ما عم أقدر أغفل من يوم دخلتِ بغيبوبة فات قلبي بعذاب يا ماما يا روح أمك الضنا غالي غالي كتير".

وكانت نقابة الفنانين السوريين، أعلنت أن الفنانة الشابة التي توفيت بعد معاناة مع مرض طارئ دخلت بسببه المستشفى، وما لبثت أن فارقت الحياة.

ولادة مبكرة.. وفيروس رئوي

وكانت الممثلة الراحلة تعاني من مضاعفات فيروس رئوي أثناء فترة حملها بالشهر السابع، ما أدى الى دخولها المستشفى، حيث بدأت تتدهور حالتها الصحية واضطر الأطباء لإخضاعها للولادة المبكرة ليتسنّى لهم معالجتها بشكل أفضل من فيروس الرئة، ولكنها توفيت أثناء الولادة.

أما الطفل فقد لحقها بعد يوم من رحيلها فقد أعلن زوجها سامر حقي وفاة طفلهما.

وكتب على حسابه في فيسبوك، الاثنين: "ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله".

وكانت إنجي قد أثارت قلق محبيها قبل أيام، عندما نشرت على حسابها الشخصي منشورًا، أعلنت فيه أنها تحتضر. وكتبت حينها: "أنا عم أحتضر، سامحوني".

ليعود زوجها ويناشد الجمهور الدعاء لها، مؤكدًا أن حالتها خطرة بين الحياة والموت.

يُذكر أن إنجي مراد شاركت في السنوات الأخيرة بمجموعة من المسلسلات السورية، بينها: "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام".

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