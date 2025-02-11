قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

قبلت يده وأهدته بوكيه ورد.. أحالت جهات التحقيق المختصة بمديرية التعليم بمحافظة الشرقية الزوجين أصحاب واقعة فيديو طابور المدرسة للتحقيق إلى النيابة الإدارية.

شهدت إحدى المدارس بمركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية صباح الإثنين واقعة غريبة، حيث قامت مدرسة تعمل بالمدرسة على تقديم بوكيه ورد لزوجها وتقبيل يده في طابور الصباح أمام جميع الطلاب والمعلمين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه معلمة تقف في طابور مدرسة وتحمل بوكيه ورد في يدها، ثم تسير نحو زوجها وتقبل يده وتقدم بوكيه الورد إليه، مع تصفيق جميع الطلاب والمعلمين بالمدرسة.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله على نطاق واسع، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم من تصرف المعلمة الذي لا يليق بالمكانة التي تعمل بها، مطالبين بضرورة وقف تكرار هذه الأفعال، فيما قررت الجهات المختصة تحويل الزوجين أصحاب مقطع فيديو طابور المدرسة إلى التحقيق.



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