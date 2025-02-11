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بأمر من ترامب، جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا لمستخدمي خرائطها بالولايات المتحدة

خريطة تغيير اسم خليج
خريطة تغيير اسم خليج المكسيك، فيتو

قامت شركة جوجل بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" لمستخدمي خدمة الخرائط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية تسمية المسطح المائي بشكل أحادي.


ولا يزال الاسمان يظهران معًا للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة التقنية العملاقة عن التغيير قبل أيام، مشيرة إلى "سياستها طويلة الأمد في تطبيق التعديلات على الأسماء عند تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية."

وأعادت الهيئة الأمريكية للأسماء الجغرافية تسمية الخليج رسميًّا أمس الإثنين، وذلك بناء على أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تسميته تكريمًا لـ"عظمة أمريكا" بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

ويطلق اسم خليج المكسيك على هذا المسطح المائي الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك منذ القرن السادس عشر.

وفي رد على ذلك، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم: "بالنسبة لنا، سيظل خليج المكسيك، وبالنسبة للعالم بأسره، سيظل خليج المكسيك".

وتحد مياه الخليج ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا الأمريكية، إضافة إلى المكسيك وكوبا. ووفق مرسوم ترامب، ينطبق تغيير الاسم على المنطقة حتى الحدود البحرية للمكسيك وكوبا.

أما بالنسبة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، فيظهر الاسم "خليج المكسيك" أولًا، مع وضع "خليج أمريكا" بين قوسين بجانبه، على غرار ما يحدث في الحالات التي تستخدم فيها دول مختلفة أسماء متباينة لنفس الموقع الجغرافي.

وقالت جوجل في بيانها: "من ممارساتنا طويلة الأمد أنه عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى مستخدمو الخرائط في كل بلد الاسم الرسمي المعتمد محليا، بينما يرى بقية العالم كلا الاسمين، وينطبق ذلك هنا أيضًا".

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خليج المكسيك الولايات المتحدة الهيئة الأمريكية للأسماء الجغرافية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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