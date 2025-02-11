جديد من نوعه، زاهي حواس يعلن كشفا أثريا سيبهر العالم بالأهرامات (فيديو)

زاهي حواس، قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق: إن هناك 10 آلاف عامل اشتركوا في بناء الأهرامات، مؤكدًا أنه من خلال اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست تم إثبات أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات وهذه هي الرسالة الأهم للعالم.

اكتشاف أثري جديد بالهرم الأكبر

وأعلن زاهي حواس خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اكتشافات أثرية جديدة بالأهرامات، مؤكدًا اكتشاف الغرفة الثالثة والرابعة لأول مرة التي كشفت عن اسماء فرق عمال بناء الأهرامات وهذا كشف جديد من نوعه ولم يتم الإعلان عنه.

تاريخ حكم الملك خوفو

وتابع: كان مسجلا من خلال عمال بناة الأهرامات تاريخ العام 13 من حكم الملك خوفو، لذا كنت سعيدا للغاية رغم المخاطرة بحياتي من مغامرة اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست.



وأكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه قبل لقائه مع مستر بيست اشترط عليه أنه من الممكن الظهور معه في هذا البرنامج، بشرط أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرامات، وخاصة أن متابعيه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ٦٠٠ مليون متابع جميعهم أقل من ٢٠ عام ومن أعمار مختلفه أيضا.

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