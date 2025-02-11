الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جديد من نوعه، زاهي حواس يعلن كشفا أثريا سيبهر العالم بالأهرامات (فيديو)

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو
ads

زاهي حواس، قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق: إن هناك 10 آلاف عامل اشتركوا في بناء الأهرامات، مؤكدًا أنه من خلال اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست تم إثبات أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات وهذه هي الرسالة الأهم للعالم.

اكتشاف أثري جديد بالهرم الأكبر

وأعلن زاهي حواس خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اكتشافات أثرية جديدة بالأهرامات، مؤكدًا اكتشاف الغرفة الثالثة والرابعة لأول مرة التي كشفت عن اسماء فرق عمال بناء الأهرامات وهذا كشف جديد من نوعه ولم يتم الإعلان عنه.

 

تاريخ حكم الملك خوفو

وتابع: كان مسجلا من خلال عمال بناة الأهرامات تاريخ العام 13 من حكم الملك خوفو، لذا كنت سعيدا للغاية رغم المخاطرة بحياتي من مغامرة اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست.
 

وأكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه قبل لقائه مع مستر بيست اشترط عليه أنه من الممكن الظهور معه في هذا البرنامج، بشرط أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرامات، وخاصة أن متابعيه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ٦٠٠ مليون متابع جميعهم أقل من ٢٠ عام ومن أعمار مختلفه أيضا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زاهي حواس بناء الأهرامات اكتشافات أثرية جديدة بالأهرامات الملك خوفو الأهرامات اكتشافات أثرية بالأهرامات

مواد متعلقة

زاهي حواس يكشف تفاصيل فيديو رحلة الـ100 ساعة في الأهرامات

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

زاهي حواس يعلن عن العديد من الاكتشافات الأثرية في ظلال معبد الملكة حتشبسوت

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

تحت الصفر، درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى مصر

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن ظهر السبت سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار بغزة وتفتح أبواب الجحيم

ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات السيسي

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

كيف نوازن بين إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية