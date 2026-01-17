السبت 17 يناير 2026
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة

تفاصيل صادمة في قضية
تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة
كشفت التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في واقعة استغلال عدد من نزلاء إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، عن وجود شبهة جريمة اتجار بالبشر، تورط فيها رجل أعمال بالتعاون مع مدير الدار، وذلك بالمخالفة للقانون.

تفاصيل صادمة في قضية استغلال نزلاء دار أيتام بمصر الجديدة

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم، وهو رجل أعمال يعمل رئيسًا لإحدى شركات الإنتاج الفني، اتفق مع مدير دار الأيتام على كفالة عدد من النزلاء القُصَّر، مستغلًا هذا الإجراء في اصطحابهم إلى محل إقامته بمنطقة مصر الجديدة، في إطار استغلال غير مشروع، بحسب ما توصلت إليه التحريات.

وبينت التحريات أن المتهم كان يقدم مبالغ مالية على هيئة تبرعات لصالح الدار، مقابل السماح له باصطحاب عدد من النزلاء الذكور، ممن لم يتجاوزوا السن القانونية، في وقائع تخضع حاليا للفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار رجل الأعمال المتهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية، مع استكمال التحقيقات.

وخلال الأيام الماضية، استدعت النيابة مدير دار الأيتام المتهم في القضية، وقررت حجزه لحين ورود تحريات الأجهزة المعنية، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي في أغسطس الماضي، عقب رصد مخالفات جسيمة داخل دار الأيتام، كشفت عنها أعمال الفحص والمتابعة، وأسفرت عن الاشتباه في وقائع استغلال واتجار بالبشر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

