عفت نصار يدافع عن ناصر ماهر بعد واقعة لاعب الإسماعيلي: العقوبة مبالغ فيها وهو ما ضربوش برصاصة

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وسط الملعب بمباراة القمة.

ناصر ماهر أخطأ وعقوبته مبالغ فيها

وقال عفت نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" ناصر ماهر أخطئ، لكن لاعب الإسماعيلي اعتدى عليه قبل الواقعة وما فعله كان رد فعل، وكان على الحكم طرد الإثنين".

وتابع: "كان من الموقع أن يقع ناصر ماهر، بعد احتكاك لاعب الإسماعيلي معه، ويتم طرده، واللاعب اعتذر لأنه يلعب في نادي كبير وعنده جماهير، وناصر ماهر لم يضرب لاعب الإسماعيلي برصاصة، والعقوبة مبالغ فيها".

وشدد: "ناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر، ويستطيع منح الاستحواذ لفريقه، وعبد الله السعيد سيكون جاهز لمباراة القمة".

وواصل: "عبد الله السعيد يستطيع اللعب مكان ناصر ماهر، ويتواجد محمد السيد، في وسط الملعب، خاصة وأنه لاعب مجتهد ويجيد التسديد، ولكن لا أعرف هل لياقته تسمح له المشاركة 90 دقيقة".

إمام عاشور مركزه الأفضل في وسط الملعب

وأكمل: "مباراة القمة، قد تكون شهادة ميلاد للصفقات الجديدة، وأتمنى لعب إمام عاشور، في وسط الملعب أمام الزمالك، عن تواجده في مركز الجناح، وهو أفضل للزمالك".

وأردف: "إمام عاشور متألق في الجزء الأمامي والدنيا ماشية معاه، ولكن خطورته ستقل بتواجده في وسط الملعب".

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