الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصل إلى 4 آلاف دولار، الأعلى للجامعات يوافق على رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج ومرافقيهم

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

آثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المرافقين، والذي يقضي الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة للزوج،  غضب المعارين للخارج، ووصفوه بأنه غير قانوني. 

 وجاء في نص القرار: 

أولًا: الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة للزوج.

ثانيًا: أن يكون مقابل الخدمة المقدمة طبقًا للبند أولًا كالآتي:

 

من العام الثاني حتى العام السادس

مدرس 500 دولار

أستاذ مساعد 1000 دولار

أستاذ 1500 دولار

من العام السابع حتى العام العاشر

مدرس 2000 دولار

أستاذ مساعد 2500 دولار

أستاذ 3000 دولار

أكثر من عشر سنوات

مدرس 3000 دولار

أستاذ مساعد 3500 دولار 

أستاذ 4000 دولار

ثالثًا: توزع المبالغ المبينة في البند ثانيًا وفقًا للضوابط الآتية:

حصة الجامعة المعنية ٤٥% مع تفويض مجلس الجامعة المختص في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٥% مع تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

حصة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ۱۰% مع تفويض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

 

جدير بالذكر  المجلس الأعلى للجامعات وافق العام الماضي علي قرار بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس، والذي يقضي برفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلي 5000 دولار، وإنشاء منصة للعاملين بالخارج. 

وجاء في نص المنشور أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ متابعة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. 

 

استعرض المجلس الموضوع في ضوء ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲٠٢٤/١٠/٢٣ بالنسبة لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ما يلي:

 

يتولى  الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاة  المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء - خلال شهر كحد اقصي - ببيان بأسماء أعضاء هيئة التدريس المطلوب مد اعاراتهم لمن تجاوز العشر سنوات محدد به التخصص والقسم ومرفق به تصديق مجلس القسم والكلية والجامعة بالموافقة على من الإعارة مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل، تمهيدًا لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن بناء على موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة. 

وقيام أعضاء هيئة التدريس الذين تمت الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير في بدء التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن.

 الموافقة على إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والاجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء اجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة ما ورد في البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ) ما بين ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ دولار أمريكي ) للمد من ٦-١٠ و٥٠٠٠٣٠٠- دولار أمريكي للمد لمن يتجاوز الـ ١٠ سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء هيئة التدريس اعارة اعضاء هيئة التدريس الاعلى للجامعات التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات المنصة الالكترونية وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس

ورشة عمل بكلية الزراعة جامعة عين شمس تناقش المبيدات والصادرات الزراعية المصرية

وزير الطيران يلتقي مع وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدبي

وزير الطيران يشيد بدور "الإيكاو" في دعم كفاءة استهلاك الوقود

رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة أكسفورد للمحاكمة الصورية

التعليم العالي: ورشة عمل بمعهد بحوث البترول حول المرشحات الخضراء المبتكرة لمعالجة مياه الصرف

انطلاق فعاليات البرامج التدريبية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

5 أسباب لوضع البحث العلمي جزءًا أساسيًّا من التعليم الجامعي
ads

الأكثر قراءة

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يتراجع 14 جنيهًا وقفزة في الجمبري والبوري

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

تصل إلى 4 آلاف دولار، الأعلى للجامعات يوافق على رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج ومرافقيهم

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي

اليوم، الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز من بوابة فاركو

منوعات

المزيد

بأمر ترامب، جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا لمستخدمي خرائطها بالولايات المتحدة

امرأة غامضة تظهر في لوحة رسمها بيكاسو قبل 123 عاما

مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين ومكان نقلهم (فيديو)

قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية