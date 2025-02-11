صابرين تكشف سر تمردها: صالحت روحي بعد سنوات من المعاناة (فيديو)

قالت الفنانة صابرين: "صالحت نفسي من 4 أو 5 سنين فقط لما حسيت إني تعبت ومش قادرة أكمل فقررت أتمرد على الوضع اللي كنت فيه".

تمرد صابرين على نفسها

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "أنا من الناس اللي ما بتعرفش تشكي وتحملت مسؤولية وعمري 5 سنوات، وأتبادل أدوار الأمومة والأبوة وغيرها طوال الوقت، لكني تمردت على نفسي من 4 سنين وقلت ما ينفعش أكمل بالشكل ده".

شعور التقدم في السن ويأس صابرين من الحياة

وأضافت صابرين: "لما بدأت أحس إني شبابي بدأ ينطفي وما بقاش فيه حيوية ولا شباب من جوا أكتر من برة، ولما انطفت شوية عندي حتة التفاؤل والتماشي مع الظروف تمردت على نفسي، فأخدت قرارات كتير علشان أطبطب علي نفسي وأدافع عن حقي وأرفض حاجات كتير وأقول لأ ومنها أدوار مهمة، وفي حياتي الشخصية قررت الانفصال لاختيار اللي حبيته والزواج من عامر الصباح".

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