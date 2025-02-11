ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن ظهر السبت سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار بغزة وتفتح أبواب الجحيم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت.



وقال ترامب: "ستفتح أبواب الجحيم" إن لم تتم إعادة الرهائن.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بوسع إسرائيل إلغاء الاتفاق، في إشارة إلى إمكانية استئناف حرب غزة.

وكانت حماس أعلنت في وقت سابق من الإثنين، تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر، بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن تطلق حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، السبت، مقابل إفراج إسرائيل عن فلسطينيين من سجونها كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن الحركة علقت هذه الخطوة.

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