مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الريال ومان سيتي ومواجهات القطبين بالدوري
تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والملحق المؤهل لدور ال16 في دوري أبطال أوروبا.
الدوري المصري الممتاز
فاركو مع الزمالك 4 مساء - أون تايم سبورتس 1
بتروجت مع سموحة 4 مساء - أون تايم سبورتس 2
الأهلي مع غزل المحلة 7 مساء - أون تايم سبورتس 1
دوري أبطال أوروبا
بريست مع باريس سان جيرمان 7.45 مساء - بي إن سبورتس 1
مانشستر سيتي مع ريال مدريد 10 مساء - بي إن سبورتس 1
يوفنتوس مع أيندهوفن 10 مساء - بي إن سبورتس 2
سبورتنج لشبونة مع دورتموند 10 مساء - بي إن سبورتس 3
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