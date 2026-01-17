السبت 17 يناير 2026
رياضة

مصر ونيجيريا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

لجأ منتخبا مصر ونيجيريا، إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب. 

مباراة مصر ونيجيريا

وشهدت بداية المباراة تبادل السيطرة على الكرة بين مصر ونيجيريا.

وفي الدقيقة 6 تعرض إمام عاشور لإصابة في قدمه قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 13 مرر محمد صلاح كرة بينية لـ تريزيجيه ولكن تصدى لها حارس نيجيريا.

وكاد محمد صلاح أن يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 27 ولكن تصويبته تحولت إلى ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفا لـ أكور آدامز بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 38.

وبدأ منتخب نيجيريا الشوط الثاني وسجل هدفا اخرا ولكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 60 أجرى منتخب مصر تبديلين بخروج تريزيجيه وزيزو ودخول محمود صابر وعمر مرموش.

وفي الدقيقة 73 دفع حسام حسن بإبراهيم عادل وأخرج مصطفى محمد بحثا عن تنشيط الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 82 طالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء ولكن طالب الحكم باستمرار اللعب.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ودخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد مصطفى “زيزو” - إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل نيجيريا أمام مصر 

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: برايت أوساي صامويل - إيجوا أوجبو - سيمي أجايي - برونو أونيمايتشي.

الوسط: رافاييل أونيديكا - موسيس سيمون - فيسايو باشيرو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي - بول أوناتشو - أكور آدامز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - فرانسيس أوزوهو - زيدو سنوسي -  فرانك أونييكا -  - محمد عثمان - أماس أوباسوجي - أليكس إيوبي - شيدوزي أوازيم - شيديرا إجوكي - سليم فاجو - إبنيزر أكينساميرو - ريان أليبيوسو - توتشوكو ناندي.

وغاب 6 لاعبين عن مباراة منتخب مصر بسبب الإصابة والإيقاف في مباراة نيجيريا.

وغاب للإصابة كلا من: أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، بينما يغيب للإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصوله علي إنذارين، وايقاف مروان عطية وصلاح محسن من قبل الاتحاد الأفريقي.

