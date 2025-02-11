ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء التوقيع على الوثيقة: "إنه عمل كبير. إنها بداية لعملية من شأنها أن تجعل أمريكا غنية مرة أخرى".

وأضاف ترامب لدى توقيعه هذه المراسيم في البيت الأبيض: "أنا اليوم أبسط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".

إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنه سينظر في فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكمبيوتر.



وتعد كندا والمكسيك، اللتان هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عليهما، أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات التجارة الأمريكية، كما تعد البرازيل وكوريا الجنوبية أيضا من المزودين الرئيسيين للصلب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن قبل أسبوع أنه سيفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي.

وأدى تعهد الرئيس الأمريكي في وقت سابق بفرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع سعر الدولار.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس أن الحكومة البريطانية تسعى إلى الحصول على توضيح من واشنطن بشأن قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. حيث حذرت رابطة صناعة الصلب في المملكة المتحدة من أن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب سيكون ضربة مدمرة لقطاع الصلب.

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