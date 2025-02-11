الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء التوقيع على الوثيقة: "إنه عمل كبير. إنها بداية لعملية من شأنها أن تجعل أمريكا غنية مرة أخرى".

وأضاف ترامب لدى توقيعه هذه المراسيم في البيت الأبيض: "أنا اليوم أبسط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".

إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنه سينظر في فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكمبيوتر.


وتعد كندا والمكسيك، اللتان هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عليهما، أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات التجارة الأمريكية، كما تعد البرازيل وكوريا الجنوبية أيضا من المزودين الرئيسيين للصلب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن قبل أسبوع أنه سيفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي.

وأدى تعهد الرئيس الأمريكي في وقت سابق بفرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع سعر الدولار.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس أن الحكومة البريطانية تسعى إلى الحصول على توضيح من واشنطن بشأن قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. حيث حذرت رابطة صناعة الصلب في المملكة المتحدة من أن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب سيكون ضربة مدمرة لقطاع الصلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونالد ترامب رسوما جمركية واردات الصلب والألومنيوم كندا المكسيك الصين الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن ظهر السبت سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار بغزة وتفتح أبواب الجحيم

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر
ads

الأكثر قراءة

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال المغرب

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

صابرين تكشف عن نصيحتها لـ هنا الزاهد في ظروفها الصعبة (فيديو)

منوعات

المزيد

مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين ومكان نقلهم (فيديو)

قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية