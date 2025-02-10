أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، خليفة جروس في الزمالك، تعليق ناري من حماس على تصريحات ترامب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلن الإعلامي سيف زاهر، كواليس مفاوضات نادي الزمالك، مع روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي والشباب السابق، لتعيينه مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول وإقالة البرتغالي كرستيان جروس.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شددت الحكومة المصرية على ضرورة ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

استنكرت حركة حماس التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".

أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

أكد الدكتور محمد صلاح الدين، مدير المعهد القومي للكلى أهمية تناول مريض الكلى للماء.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيها لوزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس، مبررا قراره بارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بقيمتها التي لا تتجاوز سنتا واحدا.

سجلت سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي مقابل استقرار البيضاء؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بـمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة رجل أعمال ونجله بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أوقفت القوى الأمنية الأمريكية رجلا دخل إلى وسط الملعب ورفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية.

تنظر اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد “مخلى سبيلها”، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.

شهدت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الإثنين المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة وهذه المرة على جميع واردات الصلب والألومنيوم وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من شأنها أن تجعلها تبدأ مفاوضات بشأن كييف، مشيرًا إلى أن تصريحات الغرب وأوكرانيا حول بدء المفاوضات الوشيكة ليست سوى “تسخين” إعلامي لتحسين الموقف.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض السكر يصيب حاليًا شخص بالغ واحدًا من كل 6 بالغين في إقليم شرق المتوسط، وهو أعلى معدل انتشار لهذا المرض على مستوى العالم.

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، يوم 9 فبراير من كل عام يوما رسميا يُعرف باسم "يوم خليج أمريكا". بدلا من تسمية خليج المكسيك.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه سيتم تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان المقبل.

شنّ المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأحد سلسلة هجمات في ملف سياسة الهجرة والاقتصاد ضدّ منافسه المحافظ، واصفا إياه بـ"الغبي"، وذلك خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما.

طلب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مساء أمس الأحد من وزرائه وغيرهم من كبار المسئولين في حكومته الاستقالة، مع تصاعد التوتر داخل الحكومة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تسوية سريعة في أوكرانيا يجب ألا توقف الحرب فحسب، وإنما تضمن أيضا "عدم تكرار العدوان الروسي".

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024، وذلك ضمن خطط الدولة لتعزيز كفاءة التغطية وتحسين جودة الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إقالة إبراهيم أوزجول رئيس شعبة دينار، في مدينة أفيون كاراحصار، بعد مشاركته في افتتاح مطعم "برجر كينج" للوجبات السريعة.

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