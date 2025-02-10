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محافظات

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بالمنيا

انقلاب أتوبيس -صورة
انقلاب أتوبيس -صورة أرشيفية، فيتو

أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا 

انقلاب أتوبيس في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا معظمهم من محافظات الوجة القبلي بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

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 الصحراوي الشرقي في المنيا 

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبه بالنطاق الجغرافي للحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي. 

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