سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

أعلن الإعلامي سيف زاهر، كواليس مفاوضات نادي الزمالك، مع روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي والشباب السابق، لتعيينه مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول وإقالة البرتغالي كرستيان جروس.

وأكد سيف زاهر خلال برنامجه على "أون سبورت": أن “مسئولي الزمالك كانوا يدرسون السيرة الذاتية لثنائي أوروبي أحدهما فرنسي والآخر برتغالي، للاختيار بينهما لخلافة جروس في تدريب الفريق الأبيض، لحد ما استقرت لجنة الكرة على ميكالي”.

وقال: “مسئولو الزمالك تحدثوا مع ميكالي، وتم تخفيض المقابل المادي الذي طلبه البرازيلي، والناس في الزمالك، لديهم قناعة في فكر ميكالي، وقدرته على بناء فريق قوي في القلعة البيضاء، والمدرب أبدى موافقته وأكد على استعداده للحضور إلى القاهرة في أي وقت”.

وتابع: “الزمالك عشان يساوي مع جروس، سيكون مطالبا بدفع 170 ألف دولار، هل إدارة الزمالك ستكون قادرة على حل الأمور معه بطريقة أخرى، سنرى خلال الأيام المقبلة”.

هذا ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء على استاد برج العرب.

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