في أول مناظرة بينهما، المستشار الألماني يهاجم منافسه ميرتس ويصفه بالغبي

شنّ المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأحد سلسلة هجمات في ملف سياسة الهجرة والاقتصاد ضدّ منافسه المحافظ، واصفا إياه بـ"الغبي"، وذلك خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما.

ويتأخر شولتس في استطلاعات الرأي أمام منافسه المحافظ فريدريش ميرتس، الأوفر حظا في الانتخابات البرلمانية، بحسب وكالة "فرانس برس".

مناورة ميترس

وأخذ شولتس على ميرتس خلال مناظرة تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير/شباط أنه "لم يفِ بوعده" حين قدّم إلى البرلمان مشاريع تلحظ تشددا في سياسة الهجرة يؤيدها اليمين المتطرف.

وخلال هذه المناظرة الأولى بين المستشار الاشتراكي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظا لخلافته في منصب المستشار، اعتبر شولتس أن مناورة ميترس "كسرت أحد المحرمات" في السياسة الألمانية، لافتا إلى أنه "لم يعد يثق" في تعهدات منافسه.

وبعد أن دفع المحافظون في أواخر يناير/كانون الثاني باتجاه إقرار اقتراح بشأن سياسة الهجرة بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، قال شولتس لخصمه إنه "لا يمكن لأحد أن يقول كيف سيبدو المستقبل عندما تصبح الأمور صعبة مجددا".

التعاون مع حزب البديل

من جهته، شدّد ميرتس الأحد على أن حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي لن يتعاون أبدا مع حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يحلّ في المركز الثاني في استطلاعات الرأي خلف المحافظين وأمام الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار.

وأثار الاتحاد الديمقراطي المسيحي عاصفة سياسية في البلاد عندما تمكّن من تمرير قرار غير ملزم بشأن الهجرة بدعم من أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا، وهي أول غالبية من هذا النوع تتشكّل في البوندستاغ منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد تمكّنا الأربعاء من إقرار مذكّرة غير ملزمة تدعو للتصدّي للهجرة أيّدها "البديل من أجل ألمانيا".

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