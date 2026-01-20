الثلاثاء 20 يناير 2026
في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

برايتون وبورنموث،
برايتون وبورنموث، فيتو
تعادل فريق بورنموث مع نظيره برايتون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق بورنموث عن طريق ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم تعادل تشارالامبوس كوستولاس
لفريق  برايتون في الدقيقة 1+90

تشكيل بورنموث أمام برايتون 

تشكيل برايتون أمام بورنموث 

بهذه النتيجة يحتل بورنموث المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ 12 برصيد 30  نقاط.  

 

أستون فيلا يسقط أمام إيفرتون

وخسر فريق أستون فيلا أمام نظيره إيفرتون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، على أرضية ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب ثيرنو باري هدف فريق إيفرتون في الدقيقة 59. 

ترتيب إيفرتون ضد أستون فيلا

بهذه النتيجة يحتل إفرتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 43 نقاط.  

وفي نفس الجولة سقط فريق آرسنال، في فخ التعادل السلبي على يد نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض آرسنال استغلال سقوط مانشستر سيتي بالخسارة أمام يونايتد 2-0، ليوسع الفارق أكثر وأكثر مع السيتزن.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

الجريدة الرسمية