معهد الكلى يحذر المرضى من تجاهل شرب الماء لهذا السبب

أكد الدكتور محمد صلاح الدين، مدير المعهد القومي للكلى أهمية تناول مريض الكلى للماء.

خطورة إصابة مريض الكلى بالجفاف

وأشار إلى أن مريض القصور الكلوي إذا كان في مراحل مبكرة من المرض وأهمل شرب الماء وأصيب بالجفاف، يمكن أن يتسبب في تدهور حالة المريض ويتحول إلى مريض غسيل كلوي.

حساب كمية المياه التي تدخل الجسم

وأكد مدير معهد الكلى أنه يجب حساب كمية الماء التي تدخل الجسم مقارنة بحجم كمية البول التي تخرج منه حتى لا تزيد كمية الماء في الجسم، موضحا أن عدم شرب المياه يتسبب في قصر عمر الكلى.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت تحديد مرض الكلى المزمن، كأحد الأمراض غير السارية المنتشرة في مصر بسبب ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل رئيسي

أشارت إلى المبادرة الرئاسية لفحص مرض الكلى المزمن والتي أُطلقت في سبتمبر 2021، وساهمت في فحص ما يقرب من 13.5 مليون شخص فوق سن 40 عامًا من المعرضين للخطر، وهم مرضى السكر ارتفاع ضغط الدم.

فحوصات للكشف عن الاعتلال الكلوي

وتوفر وزارة الصحة عدد من الفحوصات المجانية للكشف عن الإصابة بالاعتلال الكلوي منها:

1-نسبة السكر العشوائي والتراكمي

2-مؤشر كتلة الجسم

3-فحوصات الكلى

4-نسبة الدهون بالدم

وتوفر وزارة الصحة مبادرة الاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوي والمبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

واكدت وزارة الصحة أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

واشارت وزارة الصحة أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأكدت أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

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