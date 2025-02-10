خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا، زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تسوية سريعة في أوكرانيا يجب ألا توقف الحرب فحسب، وإنما تضمن أيضا "عدم تكرار العدوان الروسي".



وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة "آي.تي.في" بُثت أمس الأحد أن أوكرانيا تريد "عدم تكرار تجربة اتفاقيات السلام والمحادثات التي فشلت في تحقيق نتائج في السنوات التي سبقت الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022".

وأضاف أن هذا يعني وضع ضمانات أمنية.

وأوضح زيلينسكي للقناة أن "تجميد الصراع سيؤدي إلى المزيد من العدوان مرارا. من سيفوز بالجوائز في ذلك الوقت ويسجل في التاريخ باعتباره المنتصر؟ لا أحد. ستكون هزيمة مطلقة للجميع، سواء بالنسبة لنا، وهو المهم، أو بالنسبة لترامب".

وشدد على أنه "ينبغي ألا ينهي (ترامب) الحرب فحسب. وإنما عليه أن يتحرك حتى لا تتاح الفرصة أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لشن حرب علينا مرة أخرى. هذا هو الشيء الرئيسي ويجب على الجميع أن يدرك ذلك. هذا هو ما سيكون انتصارا".

وأكد زيلينسكي مجددا استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب بشرط مشاركة حلفاء أوكرانيا الغربيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحول ذلك قال زيلينسكي: "إذا حصلتُ على تفاهم بأن أمريكا وأوروبا لن تتخلى عنا وستدعمنا وتوفر لنا ضمانات أمنية، فسأكون مستعدا لأي صيغة للمحادثات".

وتابع قائلا: "إذا كانت هناك ضمانات أمنية، فيمكننا أن نتحدث عن نهاية المرحلة الساخنة من الحرب. يجب أن نعرف كيف ستنتهي هذه الحرب. أننا جميعا على الجانب نفسه مع أمريكا وأوروبا".

واستبعد زيلينسكي في تصريحات خلال المقابلة مجددا إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل توقف الأعمال القتالية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يعرض البلاد للخطر من خلال رفع بنود رئيسية من الأحكام العرفية.

ويقول بوتين إن زيلينسكي ليس له شرعية في أي محادثات لأنه ظل في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال امس الأحد إنه يعتقد بأن الولايات المتحدة تحرز تقدما في محادثاتها مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

لكن ترامب رفض تقديم تفاصيل عن نقاش جرى في الآونة الأخيرة مع نظيره الروسي، مضيفا أنه يتوقع المزيد من المحادثات.

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