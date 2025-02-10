الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا، زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تسوية سريعة في أوكرانيا يجب ألا توقف الحرب فحسب، وإنما تضمن أيضا "عدم تكرار العدوان الروسي".


وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة "آي.تي.في" بُثت أمس الأحد أن أوكرانيا تريد "عدم تكرار تجربة اتفاقيات السلام والمحادثات التي فشلت في تحقيق نتائج في السنوات التي سبقت الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022".

وأضاف أن هذا يعني وضع ضمانات أمنية.

وأوضح زيلينسكي للقناة أن "تجميد الصراع سيؤدي إلى المزيد من العدوان مرارا. من سيفوز بالجوائز في ذلك الوقت ويسجل في التاريخ باعتباره المنتصر؟ لا أحد. ستكون هزيمة مطلقة للجميع، سواء بالنسبة لنا، وهو المهم، أو بالنسبة لترامب".

وشدد على أنه "ينبغي ألا ينهي (ترامب) الحرب فحسب. وإنما عليه أن يتحرك حتى لا تتاح الفرصة أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لشن حرب علينا مرة أخرى. هذا هو الشيء الرئيسي ويجب على الجميع أن يدرك ذلك. هذا هو ما سيكون انتصارا".

وأكد زيلينسكي مجددا استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب بشرط مشاركة حلفاء أوكرانيا الغربيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحول ذلك قال زيلينسكي: "إذا حصلتُ على تفاهم بأن أمريكا وأوروبا لن تتخلى عنا وستدعمنا وتوفر لنا ضمانات أمنية، فسأكون مستعدا لأي صيغة للمحادثات".

وتابع قائلا: "إذا كانت هناك ضمانات أمنية، فيمكننا أن نتحدث عن نهاية المرحلة الساخنة من الحرب. يجب أن نعرف كيف ستنتهي هذه الحرب. أننا جميعا على الجانب نفسه مع أمريكا وأوروبا".

واستبعد زيلينسكي في تصريحات خلال المقابلة مجددا إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل توقف الأعمال القتالية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يعرض البلاد للخطر من خلال رفع بنود رئيسية من الأحكام العرفية.

ويقول بوتين إن زيلينسكي ليس له شرعية في أي محادثات لأنه ظل في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال امس الأحد إنه يعتقد بأن الولايات المتحدة تحرز تقدما في محادثاتها مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

لكن ترامب رفض تقديم تفاصيل عن نقاش جرى في الآونة الأخيرة مع نظيره الروسي، مضيفا أنه يتوقع المزيد من المحادثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي مع بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا

بعد طلب ترامب من أوكرانيا 300 مليار دولار، زيلينسكي يغري الرئيس الأمريكي بصفقة المعادن الثمينة

ترامب: نريد ضمان أمن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا

أوكرانيا تعلن تسلم مقاتلات إف- 16 من هولندا
ads

الأكثر قراءة

أحمد بلال: سيناريو رمضان صبحي يتكرر من جديد في الأهلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

الحكومة: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان (فيديو)

نجم الزمالك السابق: حزنت على رحيل هذا اللاعب أكثر من بن شرقي

القاهرة الإخبارية: ترامب يعلن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

حازم إمام عن تصريحات أيمن عباس بشأن التجديد لزيزو: لا تمثل الزمالك

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وسأعطي أجزاء منها لدول أخرى

نجم الزمالك السابق يتوقع رحيل كولر عن الأهلي ويهاجم إدارة الأبيض

منوعات

المزيد

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية