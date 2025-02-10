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خارج الحدود

الخارجية الروسية: تصريحات الغرب وأوكرانيا حول بدء المفاوضات "تسخين" إعلامي

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، فيتو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من شأنها أن تجعلها تبدأ مفاوضات بشأن كييف، مشيرًا إلى أن تصريحات الغرب وأوكرانيا حول بدء المفاوضات الوشيكة ليست سوى “تسخين” إعلامي لتحسين الموقف.
 

وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عن التصريحات في الغرب وأوكرانيا بشأن البدء الوشيك للمفاوضات: "يجب النظر إليها باعتبارها بمثابة تسخين للمجال الإعلامي من أجل خلق الأجواء التي يحتاجونها والمواقف الأكثر فائدة.. نحن نتعامل مع مثل هذه التصريحات بواقعية".

وأضاف: "من المهم أن تكون الكلمات مدعومة بخطوات عملية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا، وتظهر الاستعداد للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة والاعتراف بالحقائق الجديدة"، لافتًا إلى أنه "لم ترد حتى الآن أي مقترحات محددة من هذا النوع".


وفي وقت سابق اليوم، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، لوكالة سبوتنيك": إن عدم شرعية زيلينسكي وحظره للمحادثات مع روسيا يمكن أن تعقدا عملية التفاوض بين موسكو وكييف.


وقال نيبينزيا: "هذه العوامل يمكن أن تعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها. إذا كانت المفاوضات غير شرعية، فيمكن إعلان نتائجها لاحقًا باطلة قانونًا".

وأكد أنه بالنسبة لروسيا، من المهم "أساسيًا" أن يتمتع الأشخاص الذين يوقعون اتفاقيات السلام بالسلطة القانونية للقيام بذلك.

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نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين موسكو كييف أوكرانيا مندوب روسيا

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