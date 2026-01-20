على الكاف تحمل المسؤولية، أول تعليق من صامويل إيتو على أحداث نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

عبر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن أسفه للأحداث التي شابت نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي السنغال والمغرب.

وقال إيتو عبر قناة فرانس 24: "أعتقد أننا كنا قادرين على تجنب كل ما حدث وعلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحمل المسؤولية".

أضاف أن المنتخب السنغالي “استحق التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أخيرًا في المغرب”.

وفاز منتخب السنغال على حساب المغرب بهدف مساء أول أمس الأحد في الدور النهائي للبطولة القارية.



عندما سُئل صامويل إيتو عن المواهب الكاميرونية الجديدة التي تألقت في كأس الأمم الأفريقية، أشاد خصوصًا بالمهاجم الشاب كريستيان كوفان، الذي يعده بعض المتابعين خليفته المحتمل.

وتابع رئيس الاتحاد الكاميروني قائلًا: "أتمنى أن يتفوق على صامويل إيتو. ولديه كل المقومات ليتفوق ويصبح أفضل".

Samuel éto’o sur la victoire du Sénégal



📽️ @France24_fr pic.twitter.com/9GuVHhEy9P — Momar Assane (@Noo_IDcard) January 19, 2026



وودع منتخب الكاميرون منافسات كأس الأمم الأفريقية من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام المغرب.

مباراة المغرب والسنغال

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أحداثًا مؤسفة، انطلقت عقب قرار حكم المواجهة باحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وهو ما أثار غضب لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وتوقف اللعب لفترة طويلة وصلت إلى 20 دقيقة، بسبب انسحاب لاعبي السنغال ودخولهم غرفة الملابس، بناء على طلب المدير الفني بابي ثياو، وذلك قبل أن يعود اللاعبين مجددًا لاستكمال المباراة.

وأعلن الكاف في بيان رسمي إدانة الأحداث التي شابت نهائي البطولة القارية، معلنًا إحالة جميع مقاطع الفيديو إلى اللجنة التأديبية.

وكشفت تقارير صحفية أن العقوبات من المتوقع أن تشهد إيقافات على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السنغال، وغرامات مالية على الاتحاد السنغالي، بالإضافة لاحتمالية حرمان الجمهور السنغالي من حضور عدد من مباريات أسود التيرانجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.