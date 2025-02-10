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أخبار مصر

3000 برج محمول جديد، خطة الاتصالات لضمان تغطية شاملة

أبراج المحمول، فيتو
أبراج المحمول، فيتو

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024، وذلك ضمن خطط الدولة لتعزيز كفاءة التغطية وتحسين جودة الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الاتصالات وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستخدام المتزايد لخدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة.

وأوضحت أن الأبراج الجديدة تساهم في تقليل الضغط على الشبكات الحالية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، التي شهدت اهتمامًا خاصًا في خطط التوسع.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط طموحة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.

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وزارة الإتصالات برج محمول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

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