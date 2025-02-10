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صحة ومرأة

الصحة العالمية: زيادة عدد المصابين بمرض السكر إلى 136 مليون مريض في 2045

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض السكر يصيب حاليًا شخص بالغ واحدًا من كل 6 بالغين في إقليم شرق المتوسط، وهو أعلى معدل انتشار لهذا المرض على مستوى العالم.

 وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول عام 2045، من المتوقع أن يرتفع عدد الحالات بنسبة 86% ليصل إلى 136 مليون حالة.

 

طرق الوقاية من مرض السكري 

 

النوع الأول من داء السكري لا يمكن الوقاية منه.

يمكن أن يساعد تغيير نمط الحياة على الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره ويشمل ذلك اتباع نظامٍ غذائيٍ صحيٍ، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والمحافظة على وزنٍ صحي للجسم، وتجنب تعاطي التبغ.

أعراض مرض السكري 

 

قد تظهر أعراض السكري فجأة أما في حال الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فيمكن أن تكون الأعراض خفيفة وقد يستغرق ملاحظتها سنوات عديدة. 

 

وتشمل أعراض السكري:

كثرة التبول 
العطش 
الشعور المستمر بالجوع 
فقدان الوزن 
تغيُّرات في الإبصار 
الإرهاق

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه بالفحص الدوري والعلاج، يمكن الحد من مخاطر المضاعفات مثل:

العمى 
الفشل الكُلوي 
النوبات القلبية 
السكتات الدماغية 
بتر الأطراف السفلية

أشارت منظمة الصحة العالمية ان الوقاية من مضاعفات السكر والتدبير العلاجي لها هو مفتاح الحفاظ على صحة جيدة

ونصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة الحرص على إجراء فحوص منتظمة للعينين والقدمين مع ضرورة ضبط ضغط الدم وسكر الدم وحماية القلب والكليتين

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أشارت منظمة الصحة العالمية أن 63% من المصابين بالسكري يقولون إن الخوف من المضاعفات يؤثر على صحتهم النفسية كما يعاني ما يقرب من 36% منهم من الضغط النفسي المرتبط بالسكري ويكافح 28% من مرضى السكري للحفاظ على موقف إيجابي فيما يتعلق بحالتهم

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