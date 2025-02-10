غزة لأهلها، أول تعليق من حركة حماس على تصريحات ترامب

استنكرت حركة حماس التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة تستنكر تصريحات ترامب بشأن “شراء وامتلاك غزة”، وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.

وأكد: “غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة”، موضحا: “أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات وصمة فشل، وشعبنا سيُفشِل كل مخططات التهجير والترحيل".

وأضاف: “غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".



وأضاف ترامب: سننظر في حالات فردية للاجئين فلسطينيين ونمنحهم حق اللجوء، زاعما أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وفي السياق ذاته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط بالفضيحة وأنه مصطلح فظيع للغاية، مضيفا أن تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.

رفض عربي لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين



ولاقى مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، رفضا عربيا ودوليا واسعا وأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد: إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن رفضه كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ويأتي ذلك بعدما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الأحد، من مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

مخطط إسرائيلي لتسمية الضفة الغربية يهودا والسامرة



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: "تسمية الضفة "يهودا والسامرة" تصعيد خطير واستكمال فرض القانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال".

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