الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يأمر وزارة الخزانة بوقف سك عملات البنس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيها لوزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس، مبررا قراره بارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بقيمتها التي لا تتجاوز سنتا واحدا.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لطالما قامت الولايات المتحدة بسك عملات البنس التي تكلفنا فعليا أكثر من قيمتها التي تبلغ سنتين، هذا إهدار كبير!، لقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة الأمريكي بوقف إنتاج البنسات الجديدة، دعونا نستأصل الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسا واحدا في كل مرة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إدارة ترامب الرامية إلى خفض النفقات الحكومية، حيث تسعى الإدارة إلى تقليص التكاليف عبر استهداف وكالات حكومية وقطاعات واسعة من العاملين في الجهاز الفيدرالي.

وجاء هذا الإعلان بعد حضور ترامب الشوط الأول من مباراة السوبر بول التي أقيمت في نيو أورلينز.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن رسالة داخلية أمس الأحد، بأن مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB) توقفت عن العمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، سيتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة، والتي تهدف إلى "خفض النفقات المهدورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الخزانة الأمريكية تدفع أكثر من 100 مليار دولار سنويا لأشخاص مجهولين.

وانتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز استخدام ميزانية البنتاغون التي تتجاوز 800 مليار دولار، واصفا إياها بالإسراف المفرط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الخزانة إنتاج العملات المعدنية بسك عملات البنس مباراة السوبر بول

مواد متعلقة

محكمة ترفض قرار إدارة ترامب وتمتنع عن إرسال 3 مهاجرين إلى جوانتانامو

ترامب: إعادة بناء غزة سيتم عبر دول ثرية بالشرق الأوسط

خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا، زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

"بالونة اختبار".. لجنة الدفاع والأمن القومى بـ«النواب» عن نقل الغزاوية إلى مصر: ترامب يحلم بتصفية القضية الفلسطينية.. وموقف السيسى تاريخى
ads

الأكثر قراءة

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

البلدي ترتفع 9 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

ارتفاع 10 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

لو الفاتورة غالية، الكهرباء تقدم نصائح للتأكد من سلامة العدادات

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، خليفة جروس في الزمالك، تعليق ناري من حماس على تصريحات ترامب

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بالمنيا

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

منوعات

المزيد

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

المزيد

خدمات

المزيد

إعلان مؤشر التضخم عن يناير اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية