إصابة رجل أعمال ونجله في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بـمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة رجل أعمال ونجله بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لشقة أكتوبر منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

إصابة رجل أعمال ونجله في حريق شقة بأكتوبر

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة رجل أعمال ونجله بحالة اختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.