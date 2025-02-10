الرئيس الكولومبي يدعو إلى استقالة جميع وزرائه

طلب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مساء أمس الأحد من وزرائه وغيرهم من كبار المسئولين في حكومته الاستقالة، مع تصاعد التوتر داخل الحكومة.

He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos.



Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo.



El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del… February 9, 2025

وكتب بيترو على منصة إكس "طلبتُ استقالة الوزراء ومديري الدوائر الإدارية. ستكون هناك بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه الشعب".

استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة

من جانب آخر، كان البيت الأبيض قد أعلن أن كولومبيا وافقت على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس إن "حكومة كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، على متن الطائرات العسكرية الأمريكية، دون قيود أو تأخير".

وقالت ليفات إن أوامر التعريفات الجمركية - التي كانت ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع السلع الكولومبية الواردة، ثم ترتفع إلى 50٪ في غضون أسبوع واحد - "ستظل رهن الاحتياط، ولن يتم التوقيع عليها".

لكن ليفات قالت إن ترامب سيحافظ على قيود التأشيرات على المسئولين الكولومبيين وتعزيز عمليات التفتيش الجمركي للسلع القادمة من كولومبيا، "حتى تتم إعادة أول طائرة محملة بالمرحلين الكولومبيين بنجاح".

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