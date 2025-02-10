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الحكومة: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية،
حزمة الحماية الاجتماعية، فيتو

حزمة الحماية الاجتماعية، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه سيتم تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان المقبل.

 

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة": يتم الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

 

زيادة المرتبات والمعاشات 

ولفت إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وبمجرد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم الإعلان عنها.
 

الحزمة الاجتماعية الجديدة

تعمل الحكومة حاليًا على وضع اللمسات النهائية لـ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

وتشمل الحزمة زيادات مالية مباشرة ربما تصل إلى 15%، وإجراءات دعم إضافية للفئات المستحقة، وذلك قبل حلول شهر رمضان.


بحسب مصادر حكومية، فإن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة في قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة". 

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