ترامب يعلن 9 فبراير يوم خليج أمريكا بدلا من المكسيك (فيديو)

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، يوم 9 فبراير من كل عام يوما رسميا يُعرف باسم "يوم خليج أمريكا". بدلا من تسمية خليج المكسيك.

وجاء التوقيع على الإعلان خلال رحلة جوية أجراها ترامب فوق الخليج، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

🔊ترامب يعلن يوم 9 فبراير "يوم الخليج الأمريكي" pic.twitter.com/nxD7Ypi9ls — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 10, 2025

وقد أثار القرار في ذلك التوقيت ردود فعل متباينة، حيث وجدت شركة "جوجل" نفسها في موقف محرج بسبب التغيير المفاجئ في التسمية الجغرافية، وأوضحت شركة "غوغل" أنها ستلتزم بالقواعد التي تتبعها منذ فترة طويلة، والتي تعتمد على استخدام التسميات المحلية الرسمية للمناطق الجغرافية.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي" فور توليه منصب الرئاسة، وأعلنت الداخلية الأمريكية أنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

It’s official! Proclamation signed aboard Air Force 1 above the Gulf Of America! 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/YiQTu9Yl3S — Eric Trump (@EricTrump) February 9, 2025

وردا على قرار ترامب قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إن الخليج "سيبقي اسمه بالنسبة لنا خليج المكسيك، كما هو الأمر بالنسبة لبقية العالم".

وفي وقت سابق دعت شينباوم بسخرية إلى إحياء "الاسم التاريخي" لمنطقة أمريكا الشمالية وقالت "لماذا لا نطلق عليها اسم أمريكا المكسيكية؟ يبدو هذا جميلا، أليس كذلك؟ أليس هذا صحيحا؟" داعية بذلك إلى إحياء الاسم التاريخي لمنطقة أمريكا الشمالية.

وأشارت المكسيك إلى أن اسم "خليج المكسيك" معترف به دوليا ويستخدم كمرجع ملاحي بحري منذ مئات السنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.