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شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

رفع علمي فلسطين والسودان،
رفع علمي فلسطين والسودان، فيتو

أوقفت القوى الأمنية الأمريكية رجلا دخل إلى وسط الملعب ورفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية.

وخلال العرض الغنائي لنجم الراب كندريك لامار في استراحة الشوط الأول من مباراة السوبر بول، رفع الرجل العلمين قبل أن يطارده أفراد الأمن ويطرحوه أرضا.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يلوح بالعلم الفلسطيني والعلم السوداني أثناء وقوفه على سيارة GNX التي استخدمها المغني خلال أدائه، وذلك خلال المباراة التي جمعت كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز أمس الأحد.

 

وقد كتب على العلم "غزة" و"السودان". وبعد أن اقترب منه أحد أفراد الأمن، قفز من المنصة المرتفعة وركض في المنطقة السفلية لمدة 45 ثانية تقريبا، محاولا تفادي الراقصين الذين كانوا يحملون رايات ضخمة. لكن الأمن تمكن في النهاية من السيطرة عليه وطرحه أرضا، قبل أن يتم إخراجه من المكان من قبل عدة حراس أمنيين.

يأتي هذا الحادث بعد فترة وجيزة من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتقوم بترحيل جزء كبير من سكانها الفلسطينيين.

وخلال مؤتمر صحفي حديث في البيت الأبيض، حضره أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة" عبر "وضعية ملكية طويلة الأمد".

وقدر الرئيس الأمريكي أن ما يقارب 1.8 مليون من أصل 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة سيتعين عليهم الانتقال لتنفيذ رؤيته بتحويل ما وصفه بـ"الجحيم" إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

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