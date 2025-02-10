مدبولي: الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار ورقابة مشددة لضبط الأسواق قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شددت الحكومة المصرية على ضرورة ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية.

متابعة يومية للأسواق وتوسيع حملات التفتيش

وجّه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لحالة الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ التجارية لمنع أي محاولات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لمتابعة حركة الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تؤثر على استقرار الأسعار.

"سوق اليوم الواحد" يصل إلى القرى والمناطق النائية

في خطوة لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين بأسعار عادلة، وجه مدبولي بتوسيع تجربة "سوق اليوم الواحد"، خاصة في المناطق الريفية والنائية، لتوفير السلع الأساسية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مما يسهم في الحد من استغلال بعض التجار والوسطاء.

معارض "أهلًا رمضان" وتوفير السلع بكميات كافية

استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خطة الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والتي تتضمن التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المحافظات، مع تقديم تسهيلات للعارضين لضمان استمرار تدفق السلع بكميات كافية.

كما أكدت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح، السكر، الزيت التمويني، الأرز، والدواجن المجمدة، متوفر بكميات كبيرة، مما يضمن استقرار السوق وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

حكومة حازمة ضد المخالفات

أكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتساهل مع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وستواصل الأجهزة الرقابية عملها على مدار الساعة لضمان استقرار الأسواق. كما شدد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان توافر السلع وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم.

رمضان بلا أزمات.. التزام حكومي بحماية المستهلك

اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين، وأن جميع الإجراءات الرقابية واللوجستية ستظل مستمرة طوال شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي استغلال.

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