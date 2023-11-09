أخبار مصر: تعليق العملية البرية بغزة، تمرد بالكونجرس الأمريكي، بدء دعاية مرشحي الرئاسة، موعد زيادة سعر تذاكر القطارات والمترو

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

بشكل مفاجئ، الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعليق عملياته البرية في قطاع غزة.

اليوم، انطلاق الدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

Advertisements

تنطلق، اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين حتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبـر المقبل.

وزير النقل يحدد موعد زيادة أسعار تذاكر المترو وقطارات السكة الحديد (فيديو)

أسعار تذاكر المترو، كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، حقيقة وجود نية لتحريك أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق الفترة المقبلة.

زلزال قوي يضرب إدلب السورية، والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

ضرب زلزال بلغت قوته ٤.٩ درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.

رسميا، انتهاء إضراب ممثلي هوليوود بعد الاتفاق على عقد المليار دولار

إضراب ممثلي هوليوود، أعلنت نقابة ممثلي هوليوود، انتهاء إضراب الممثلين، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع تحالف المنتجين.

خبير يكشف خطورة التفجيرات الإسرائيلية على غزة ويوجه رسالة شكر لعالم الزلازل الهولندي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تأثير التفجيرات والقنابل التي تضرب بها إسرائيل قطاع غزة ومدى تأثيرها في وقوع زلزال كبير بالمنطقة، موجها رسالة للـ باحث الزالزال الهولندي المثير للجدل.

يمكرون ويمكر الله، 50 ألف امرأة حامل في غزة و5500 ولادة مرتقبة هذا الشهر رغم القصف

حرب إسرائيل في غزة، خلال الأسابيع القادمة، تتوقع الأمم المتحدة أن تلد حوالي 5500 امرأة في غزة، حيث يقوم الأطباء في المستشفيات، التي تعاني من ويلات الحرب، بتوليد النساء دون تخدير أو بتخدير بسيط، وأحيانًا على ضوء الهواتف المحمولة.

فيتوريا يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، قائمة منتخب مصر النهائية، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

لن نظل صامتين، أكثر من 100 موظف بالكونجرس الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بوقف الحرب

الحرب في غزة، طالب أكثر من 100 موظف في الكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بتحرك فوري لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وإيقاف الحرب.

أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

في أول تعليق من والدة الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، على موافقة مجلس الوزراء بإلحاقه بجامعة دمياط مباشرة، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

بعد الهجوم عليه، تركي آل الشيخ يدعم بيومي فؤاد على إنستجرام وتويتر ويستثني "فيس بوك"

دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه من قبل الجمهور وتناقص عدد متابعيه الذين انخفض عدد بمقدار مليون متابع في أقل من 24 ساعة بسبب هجومه على زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من مسرحية “زواج اصطناعي” التي تم عرضها بموسم الرياض.

ساويرس يطرح الحل الفوري لوقف الحرب في غزة ويعلق على فيديو لـ بلينكن

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن الحل الفوري لما يحدث في غزة لوقف المجازر والقصف الوحشي الذي طال آلاف المدنيين في القطاع.

اشتباكات بالمدفعية والصواريخ بين الجيش السوري والقوات الأمريكية وقصف قاعدة حقل العمر بدير الزور

اندلعت اشتباكات عنيفة، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، بين القوات الأمريكية و"قسد" من جهة، انطلاقًا من مناطق يحتلونها شرق الفرات، والجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة، من جهة ثانية، انطلاقا من نقاط سيطرتهم غرب الفرات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 09-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

جمال الغندور يشن هجوما لاذعا على مدير نادي بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

رد جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام السابق، على ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بعد الهجوم اللاذع الذي شنه الأخير على أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر التي أقيمت مساء أمس الأربعاء بإستاد القاهرة الدولي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 106 شاحنات مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح (فيديو)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استقباله 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم الخميس، آخر تحديث بعد قرار مجلس الوزراء

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية، بعد تراجع جرام المعدن الأصفر أمس نحو 20 جنيهًا بعد صدور مجلس الوزراء بشأن قطاع المعدن الأصفر.

اليوم، الحكم على يحيى حسين عبد الهادي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

تصدر محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثانٍ، اليوم الخميس، حكمها على المهندس يحيى حسين عبد الهادي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

اليوم، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعرض برنامجه الانتخابي

حزب الوفد، أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد مؤتمرًا صحفيًّا يعقد بمقر الحزب الرئيسي اليوم الخميس، ٩ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

عرين الأسود تعلن تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار ضد الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت مجموعة "عرين الأسود" في فلسطين المحتلة تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار في منطقة نابلس وما يحيطها.

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض

اضطر الفنان بيومي فؤاد إلى إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” بعد استمرار الهجوم عليه من قبل الجمهور وتناقص عدد متابعيه الذين انخفضوا بمقدار مليون متابع في أقل من 24 ساعة.

اللواء سمير فرج: لهذه الأسباب لن تستطيع إسرائيل القضاء على حماس

حركة حماس، قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي إن المخطط الإسرائيلي لاستهداف حماس من أجل القضاء عليها فعليًّا حقيقة، لكن أهدافها لن تتحقق.

المقاومة الفلسطينية بجنين تعلن استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة

طوفان الأقصى، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بجنين، استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة وبالرصاص عند مدخل مخيم جنين.

المواد الغذائية: منظومة متابعة السلع التموينية تواجه مشكلات والدعم يصل لمستحقيه بسرعة السلحفاة

قال السيد برعي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم العديد من المشكلات التي تواجه منظومة متابعة السلع التموينية، في المحافظات التي تم تنفيذها فيها إلا أن المنظومة نجحت بنسبة 100%.

خلال ساعات، محاكمة مرتضى منصور في واقعة سب وقذف جديدة لموظفة عمومية

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «المعزول».

على غرار الضفة الغربية، خطة إسرائيل لتقسيم غزة بعد انتهاء الحرب

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، خطة الاحتلال الإسرائيلية في غزة بعد انتهاء الحرب.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته تقتحم مدينة جنين (فيديو)

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، منذ قليل، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة والمخيم.

إطلاق نار في مستوطنة إيتمار قرب نابلس بالضفة الغربية (صور)

أكدت مصادر عبرية، فجر اليوم الخميس، سماع إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار بمحيط مدينة نابلس في الضفة الغربية.

رعب وصراخ، لحظة اعتقال إسرائيل لسيدة فلسطينية بسبب واتساب (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات واقتحامات جديدة في الضفة الغربية والقدس، طالت حتى جامعة بيرزيت.