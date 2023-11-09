تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية موسم الرياض
اضطر الفنان بيومي فؤاد إلى إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” بعد استمرار الهجوم عليه من قبل الجمهور وتناقص عدد متابعيه الذين انخفضوا بمقدار مليون متابع في أقل من 24 ساعة.
كل ذلك بسبب الفيديو الذي انتشر له على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرضه مسرحيته “زواج اصطناعي” التي يشارك في بطولتها وتعرض في موسم الرياض، والذي انتقد فيه زميله محمد سلام بعدما اعتذر عن المشاركة في المسرحية بسبب حرب غزة.
وتساءل الكثيرين عن أجر بيومي فؤاد في المسرحية الذي قد يكون رقم فلكي جعله يدافع عن المسرحية بهذا الشكل، واستطاعت “فيتو” معرفة أجر بيومي فؤاد في المسرحية.
الفنان الكوميدي يحصل على 50 ألف دولار عن كل عرض يومي في المسرحية التي تقوم ببطولتها مي عز الدين، حيث أن تعاقده على العرض باليوم وليس بمبلغ إجمالي.
كما أن بيومي فؤاد يشارك في مسرحية أخرى تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” يقوم ببطولتها أكرم حسني وتعرض ضمن موسم الرياض، وسيحصل بيومي فؤاد على نفس المبلغ يوميًا.
وواجه بيومي فؤاد، هجومًا عنيفًا من جانب الجمهور اليومين الماضيين، وكذلك من زملاؤها في الوسط الفني، وذلك بعد انتشار فيديو له ينتقد زميله محمد سلام بسبب اعتذاره عن المسرحية.
وخرجت حملات جماهيرية على مواقع التواصل الإجتماعي تطالب بمقاطعة بيومي فؤاد، بداية إلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصولًا إلى مقاطعة الأعمال التي سيشارك في بطولتها.
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