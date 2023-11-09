زلزال قوي يضرب إدلب السورية، والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

ضرب زلزال بلغت قوته ٤.٩ درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد سجلت الهزة الأرضية، عند الساعة ٥:٣٢ صباحا على بعد ٧٧ كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب.

هزة أرضية بقوة ٤.٩ درجة مركزها لواء اسكندرون حدثت صباح اليوم عند الساعة ٥:٣٢ دقيقة وعلى عمق ٨.٩ كم وشعر بها أهالي مناطق واسعة من حلب وإدلب واللاذقية وسهل الغاب.#سوريا #هزة_أرضية pic.twitter.com/sblm3WozOD Advertisements November 9, 2023

وشعر سكان مناطق مثل اللاذقية وحلب وريف حلب وخاصة في جنديرس واعزاز وعفرين بالهزة، وخرجوا إلى الشوارع خوفًا من هزات ارتدادية، بحسب ما أفادت شبكة سوريا الاخبارية.