زلزال قوي يضرب إدلب السورية، والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)
ضرب زلزال بلغت قوته ٤.٩ درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.
وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد سجلت الهزة الأرضية، عند الساعة ٥:٣٢ صباحا على بعد ٧٧ كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب.
وشعر سكان مناطق مثل اللاذقية وحلب وريف حلب وخاصة في جنديرس واعزاز وعفرين بالهزة، وخرجوا إلى الشوارع خوفًا من هزات ارتدادية، بحسب ما أفادت شبكة سوريا الاخبارية.
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