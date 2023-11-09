فيتوريا يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

منتخب مصر، يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، قائمة منتخب مصر النهائية، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 25 لاعبا فقط، وهو نفس العدد من اللاعبين الذي تم استدعائه في معسكر الفراعنة الأخير في شهر أكتوبر الماضي، والذي خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر بدولة الإمارات.

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غموض موقف فتوح وصبحي

وهناك حالة من الغموض تحيط بمصير ثنائي الزمالك أحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحي حارس المرمي، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، في ظل مطالبات زملكاوية غير رسمية باستبعادهما من معسكر الفراعنة المقبل، بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بإيقاف الثنائي وعرضهما للبيع، على خلفية مغادرتهما معسكر الفريق ليلة مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز.

مصدر مقرب من الجهاز الفني أكد في تصريحات لفيتو، أن فيتوريا لم يكن ينوي بالأساس استدعاء حارس الزمالك محمد صبحي لمعسكر منتخب مصر بسبب تراجع مستواه، بينا يرغب الخواجة في منح الفرصة لحراس جدد أبرزهم علي لطفي حارس زد إف سي وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

موقف فتوح

أما فيما يتعلق بلاعب الزمالك أحمد فتوح، فقد أكد المصدر لفيتو، أن روي فيتوريا لم يحسم قراره بضم أحمد فتوح لمعسكر الفراعنة من عدمه، لافتا إلى أن الخواجة له وجهة نظر مختلفة في الأزمة القائمة بين اللاعب ومسئولي ناديه، وأن الخلاف بين الطرفين يرجع في الأساس إلى وجود مستحقات متأخرة للاعب طرف النادي لم يحصل عليها منذ فترة طويلة، كما أن إدارة النادي عاقبته بالفعل، فلماذا يتم حرمان منتخب بلده من خدماته، خاصة أن فتوح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة، كما أنه من اللاعبين الملتزمين دائما في معسكرات منتخب مصر، فضلا عن عدم البديل الكفء لتعويض غياب فتوح، لذلك فإن الخواجة فقط هو سيد قراره بخصوص ضم اللاعب من عدمه.

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

ويتوقع ألا تختلف قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المونديال عن قائمة المعسكر الماضي، باستثناء تغييرات محدودة لن تتعدى لاعبين أو ثلاثة.

ومن المتوقع أن تضم قائمة الفراعنة المقرر إعلانها غدا الخميس كل من:

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - عبد العزيز البلعوطي - أو (علي لطفي).

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد أو (أحمد سامي).

الوسط: محمد النني - طارق حامد - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد - تريزيجيه - مصطفى فتحي - أحمد حسن كوكا - محمد شريف.

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.