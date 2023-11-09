الخميس 09 نوفمبر 2023
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تريند

ساويرس يطرح الحل الفوري لوقف الحرب في غزة ويعلق على فيديو لـ بلينكن

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن الحل الفوري لما يحدث في غزة لوقف المجازر والقصف الوحشي الذي طال آلاف المدنيين في القطاع.

وشدد “ساويرس” على وقف إطلاق النار الفوري في غزة ردًّا على طرح متابع له على منصة “إكس” تويتر سابقًا لاختيار حل فوري ضمن عدة خيارات لإنقاذ سكان غزة من الإبادة والتي جاءت كالتالي:  

الحل الفوري الوحيد لهذه الحرب اللاإنسانية الحالية هو:
1. الوقف الفوري على النار مع مفاوضات موازية لإطلاق سراح الرهائن والسجناء.
2. ممر إغاثة إنساني لمواطني غزة.
3. الاتفاق على مستقبل غزة.
4. البدء بالتفاوض حول حل الدولتين على أساس اتفاقيات طابا.

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ليرد عليه “ساويرس” قائلًا: "وقف اطلاق النار".

 

كما علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع، الذي أكد خلاله أنه تمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها على الأرض في غزة، ومنها هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع.

وأضاف بلينكن أن وزارة خارجية مجموعة السبع يرفضون التهجير القسري للفلسطينيين من غزة الآن أو بعد الحرب.

وتابع: "نؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين"، لافتًا إلى أننا نعمل على الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم.

ليعلق “ساويرس” قائلًا: "ما رأي نتنياهو في ذلك؟ وهو يحاول كنس القضية الفلسطينية تحت السجادة وقتل حل الدولتين".

 

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