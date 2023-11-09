اليوم، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعرض برنامجه الانتخابي

حزب الوفد، أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد مؤتمرًا صحفيًّا يعقد بمقر الحزب الرئيسي اليوم الخميس، ٩ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن المؤتمر الصحفي سوف يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

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وأشار إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعًا أن يلاقي البرنامج قبولًا لدى أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءًا كبيرًا وهامًّا من تاريخ مصر.

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة، الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور عبد السند يمامة أكد أنه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي لمرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميًّا يوم الخميس القادم تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

انتخابات الرئاسة، من جانبه، قال عصام الصباحي مدير حملة الدكتور عبد السند يمامة في انتخابات رئاسة الجمهورية إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق شمال الصعيد وجنوبها ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا والغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

وأضاف الصباحى: أن لكل منطقة في الحملة الانتخابية منسق وأيضًا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسؤول دعاية ومسؤول متابعة ومسؤول شؤون قانونية ومسؤول للمرأة ومسؤول للشباب.