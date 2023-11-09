الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

اليوم، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعرض برنامجه الانتخابي

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد مؤتمرًا صحفيًّا يعقد بمقر الحزب الرئيسي اليوم الخميس، ٩ نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن المؤتمر الصحفي سوف يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم يبين خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا.

 

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنه يركز في البرنامج على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

Advertisements

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل الوفد وخارجه متوقعًا أن يلاقي البرنامج قبولًا لدى أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري وهم في معظمهم وفديون أما بالانتماء الأسري والعائلي أو بالفكر والمحبة للوفد الذي يمثل جزءًا كبيرًا وهامًّا من تاريخ مصر.

 

انتخابات رئاسة الجمهورية 

انتخابات الرئاسة،  الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور عبد السند يمامة أكد أنه تم الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي لمرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميًّا يوم الخميس القادم تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

 

انتخابات الرئاسة، من جانبه، قال عصام الصباحي مدير حملة الدكتور عبد السند يمامة في انتخابات رئاسة الجمهورية إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق شمال الصعيد وجنوبها ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا والغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

 

وأضاف الصباحى: أن لكل منطقة في الحملة الانتخابية منسق وأيضًا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسؤول دعاية ومسؤول متابعة ومسؤول شؤون قانونية ومسؤول للمرأة ومسؤول للشباب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاصلاح الاقتصادى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة البرنامج الانتخابي الدعاية الانتخابية الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسى انتخابات رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

خلال ساعات، محاكمة مرتضى منصور في واقعة سب وقذف جديدة لموظفة عمومية

اللواء سمير فرج: لهذه الأسباب لن تستطيع إسرائيل القضاء على حماس

اشتباكات بالمدفعية والصواريخ بين الجيش السوري والقوات الأمريكية وقصف قاعدة حقل العمر بدير الزور

أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

إلهام شاهين بالشال الفلسطيني وعلم مصر في أمريكا: تحيا مصر أم الدنيا

إعادة احتلال غزة، غضب أمريكي من نوايا إسرائيل الخبيثة، واشنطن تدعم مسار حل الدولتين، واتجاه لإعادة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 106 شاحنات مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح (فيديو)

اليوم، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعرض برنامجه الانتخابي

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استدعاء إيفانكا ترامب أمام محكمة أمريكية في قضية نصب

مشجع دنماركي يقتحم ملعب مانشستر يونايتد وكوبنهاجن حاملًا العلم الفلسطيني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار شقق الإعلان التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 08-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية