رسميا، انتهاء إضراب ممثلي هوليوود بعد الاتفاق على عقد المليار دولار

إضراب ممثلي هوليوود ، أعلنت نقابة ممثلي هوليوود، انتهاء إضراب الممثلين، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع تحالف المنتجين.

انتهاء إضراب ممثلي هوليوود الجديد

وكشفت نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، عن انتهاء الإضراب في بيان لها، قالت فيه:" يسعدنا ويجعلنا نشعر بالفخر، أن نخبركم أن لجنة التفاوض التلفزيونية/المسرحية الخاصة، بكم صوتت اليوم بالإجماع للموافقة على اتفاقية مبدئية مع تحالف المنتجين - AMPTP، وهو ما يعني تعليق إضرابنا رسميًا، وإغلاق جميع مواقع الاعتصام، فيما سنتواصل خلال الأيام المقبلة، بمعلومات حول التجمعات الاحتفالية في جميع أنحاء البلاد".

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تفاصيل عقد ممثلي هوليوود الجديد

وجاء انتهاء إضراب ممثلي هوليوود، بعد الاتفاق بين الممثلين والمنتجين، علي عقد جديد، تبلغ قيمته أكثر من مليار دولار، تضمن عدة بنود، أهمها:

• مكافأة المشاركة المتدفقة

• زيادة الحد الأدنى للتعويض

• زيادات كبيرة في الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية والصحة

• زيادات في أجور الجهات الفاعلة الخلفية

• أحكام العقود التي تحمي المجتمعات المتنوعة

• الأحكام الرئيسية المتعلقة بالموافقة والتعويض من منظمة العفو الدولية.

حماية الأعضاء من تهديد الذكاء الاصطناعي

انتهاء إضراب كتاب هوليوود

في سياق متصل، رسميا وبعد 148 يوما من توقف الكتاب عن العمل بسبب الإضراب، حيث انتهى ثاني أطول إضراب في تاريخ نقابة الكتاب الأمريكية، في هوليوود، وذلك بعد حصولهم على اتفاق وعقد جديد مع شركات الإنتاج.

تفاصيل العقد الجديد لكتاب هوليوود

وحصل كتاب هوليوود، على اتفاق جديد مع شركات الإنتاج، عبر عقد جديد يتضمن وسائل حماية، ضد الذكاء الاصطناعي، أهمها:

1- لا يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة، أو إعادة كتابة المواد الأدبية، ولن تعتبر المواد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي بمثابة مواد أصلية.

2- يمكن للكاتب اختيار استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يمكن للاستوديو، أن يطلب من الكاتب استخدام برامج الذكاء الاصطناعي. من دون رغبته أو موافقته.

3- يجب أن تكشف الاستوديوهات للكتاب، عما إذا كانت أي مواد مقدمة لهم قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو تتضمن مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

4- تحتفظ نقابة الكتاب بالحق، في التأكيد من عدم استغلال مواد الكتّاب، لتدريب الذكاء الاصطناعي.

كما تضمن العقد الجديد للكتاب مع منتجي هوليوود، على شروط ضمان الحد الأدنى من التوظيف في غرف كتاب أعمال التلفاز أهمها:

1- تضمن شركات الإنتاج، توظيف ما لا يقل عن 3 كتاب في غرف التطوير، بما في ذلك صانع العمل لمدة 10 أسابيع.

2- بمجرد الحصول على الضوء الأخضر يوضح الحد الأدنى لعدد الكتاب المطلوبين لكتابة المسلسل التلفزيوني.

وفيما يختص بأرباح الكتاب عن أعمالهم، قام الكتاب بتأمين حصولهم على أرباح من منصات البث الرقمي حسب عدد من الشروط، أهمها:ـ

1- تقدم الأستوديوهات التفاصيل الخاصة بنسبة المشاهدات، بما في ذلك إجمالي عدد ساعات البث في جميع أنحاء العالم لنقابة الكتاب.

2- يحصل الكتاب على أرباح من زيادة عدد المشتركين في خدمة البث الرقمي.

3- المحتوى المرئي الذي يشاهده أكثر من 20% من مشتركي منصة البث، في أول 90 يوما من الإصدار تحصل على مكافأة تعادل 50% من الربح الثابت محليًا وعالميًّا.

تصويت جمعية كتاب هوليوود

وكشفت جمعية كتاب السيناريو الأمريكية وممثلي الشاشة في هوليوود، أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع تحالف منتجي هوليوود، لإنهاء الإضراب، خضع لكتابة الصيغة النهائية له كعقد اتفاق، وطرح للتصويت من قبل الأعضاء، الذين وافقوا على العقد بنسبة 98%، لينتهي ثاني أطول إضراب للكتاب في تاريخ هوليوود.

وقالت جمعية كتاب السيناريو في بيان لها،: "يمكننا أن نقول بفخر كبير إن هذا الاتفاق استثنائي.. مع مكتسبات وحمايات معنوية للكتاب، في كل قطاع من أقطاب العضوية.. تم التصويت على الاتفاق الجديد من قبل مجلس الإدارة، ومجلس كتاب جمعية كتاب السيناريو الأمريكية قبل الإمضاء عليه".