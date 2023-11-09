وزير النقل يحدد موعد زيادة أسعار تذاكر المترو وقطارات السكة الحديد (فيديو)

أسعار تذاكر المترو، كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، حقيقة وجود نية لتحريك أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق الفترة المقبلة.

نية الحكومة بشأن أسعار تذاكر المترو والقطارات

وأكد كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": حتى الآن لا نية لتحريك أي أسعار ومع دخول المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق ستزيد عدد المحطات وبالتالي سيكون هناك زيادة في سعر التذكرة ويتم دراسة قيمة الزيادة.



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أسعار تذاكر المترو والقطارات

وأضاف: "مع تشغيل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وافتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل سيتم التفكير في تحريك أسعار التذاكر، بالقدر الذي يغطي جزء من مصروفات التشغيل وعدم التعرض لخسائر والتحميل علي الدولة باستمرار لكن ستستمر أسعار التذاكر في متناول الجميع وأقل من وسائل المواصلات الأخرى".

متى تتحرك أسعار تذاكر المترو والقطارات؟

وتابع: لن يتم تحريك أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن، بالتزامن مع إعادة الحسابات ودخول خطوط جديدة.

توجيه السيسي

ولفت: "كنا عاملين دراسة لرفع أسعار التذاكر في يونيو الماضي لكن الرئيس السيسي وجهنا وقال لنا ما تزودوش دلوقتِ".



أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق

في وقت سابق قال كامل الوزير ان أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات وهي ( عدد 1 مرحلة/ 9 محطات سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية - 2 مرحلة/16 محطة سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية / - 3 مرحلة/25 محطة سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية - 4 مرحلة/أكثر من 25 محطة سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 6,0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيها وبنسبة 7% خصم إضافية ) بالإضافة إلى اشتراكات المترو السنوية وهي (اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنية – اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنية) ويضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر استمارة 5 جنيههات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيههات الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيها عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات) ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسئول علي رقم (01281772886)،المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).