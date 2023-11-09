على غرار الضفة الغربية، خطة إسرائيل لتقسيم غزة بعد انتهاء الحرب

أخبار غزة الآن، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، خطة الاحتلال الإسرائيلية في غزة بعد انتهاء الحرب.



تقسيم غزة

وذكرت “نيويورك تايمز” نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن حكومة الاحتلال ترى أنه يمكن تقسيم غزة إلى مناطق على غرار الضفة الغربية حيث يكون للقوات الإسرائيلية حرية العمل.

رفض أمريكي لفكرة إعادة احتلال غزة

رفض وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، فكرة إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة، والسيطرة على ظروف الحكم فيه بعد انتهاء الحرب مع حماس.

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حكم موحد بين غزة والضفة

وقال بلينكن وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، يجب أن تشمل حكمًا موحدًا بين القطاع والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية القائمة.

وكان بلينكن قد قال في تصريحات متعلقة بإعادة احتلال غزة، في وقت سابق أمس، حسب شبكة "سي إن إن": إنه من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع احتلال غزة، ولكن قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع.

وجاءت إشارة بلينكن إلى "فترة انتقالية" ردًّا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الكاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

وقال بلينكن: إنه سمع من المسئولين الإسرائيليين أنه “ليس لديهم أي نية لإعادة احتلال غزة وفرض السيطرة على القطاع”.

أبو عبيدة يحدد شرط صفقة شاملة لتبادل الأسرى

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكد إن "العدو يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر".

وأضاف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، خلال كلمته منذ قليل: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي".

أبو عبيدة يتهم إسرائيل بإفشال عملية الإفراج عن الأسرى

وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن العدو الإسرائيلي يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.

