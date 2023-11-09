الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال ساعات، محاكمة مرتضى منصور في واقعة سب وقذف جديدة لموظفة عمومية

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «المعزول».

 

كانت المحكمة الاقتصادية حجزت، في وقت سابق، دعوى أخرى «سب وقذف»، مقامة من موظف عمومي ضد مرتضى منصور للحكم لجلسة 18 سبتمبر الجاري.

 

اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

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وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

 

الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور

وأضاف عثمان، أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور مُعاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

 

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، لجلسة 18 يوليو الجاري، للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية.

 

ويحاكم مرتضى حاليًّا في قضيتين آخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحبسه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.

 

أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس.

 

كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤجل نظرها لجلسة 21 أغسطس.

 

15 قضية قيد التحقيقات

بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى، وما زالت هناك حوالي 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

 

يذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى الحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022 وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

 

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