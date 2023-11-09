المواد الغذائية: منظومة متابعة السلع التموينية تواجه مشكلات والدعم يصل لمستحقيه بسرعة السلحفاة

قال السيد برعي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم العديد من المشكلات التي تواجه منظومة متابعة السلع التموينية، في المحافظات التي تم تنفيذها فيها إلا أن المنظومة نجحت بنسبة 100%.

الهدف من تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية متابعة المنتج ووصول الدعم للمستحقين

وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية لـ «فيتو» أن الهدف من تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية؛ متابعة المنتج، ووصول الدعم للمستحقين.

الدعم يصل لمستحقيه بسرعة السلحفاة لكن العمل الناجح يحافظ على بقاء المنظومة

واستطرد قائلًا: « أي نعم الدعم يصل لمستحقيه بسرعة السلحفاة، لكن العمل الناجح يحافظ علي بقاء جميع أطراف المنظومة، وأتمنى تشغيل المنظومة في جميع المحافظات».

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المطالبة بتعميم تطبيق منظومة السلع التموينية على باقي المحافظات

وأضاف «برعي» أن أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، يطالبون باستكمال المرحلة المقبلة لمنظومة متابعة السلع التموينية وتعميمها على باقي المحافظات التي لم تطبق فيها حتى الآن.

تحديد دورة عمل منظومة صرف السلع التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ حددت دورة عمل منظومة صرف السلع التموينية، التي تبدأ دورة عمل منظومة السلع التموينية بتوجه التاجر إلى فرع شركة الجملة لعمل الاستعاضة طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، ويسمح للتاجر بطلب الأصناف المتوفرة في المخزن بحد أقصى قيمة تأمينه مخصومًا منه رصيد الماكينة، ثم يتم طباعة فاتورة بيع للتاجر أصل وصورة قبل ترحيل الفاتورة لمراجعتها من التاجر، ويتم توقيع الأصل من التاجر ويتم تسليمه ويحتفظ التاجر بالصورة.

إلى جانب قيام شركة كومباكت سوفت بإرسال نسخة إلكترونية عبر الدوائر المغلقة إلي شركتي أفيت وسمارت حسب التوزيع الجغرافي علي أن تشمل تاريخ إنشاء الفاتورة من علي الماكينة، بيانات مدخل الفاتورة، محتوى الفاتورة كامل، ملحق قواعد التحقق التي تشتمل علي عدد الأصناف في الفاتورة وعدد الوحدات في الفاتورة كمفتاح تحقيقي، وعند تسلم شركتي أفيت وسمارت لهذه الفاتورة وقبل إرسالها إلي ماكينات التاجر يتم التأكد من صحة مفتاح التأكيد وفي حالة صحة الفاتورة يتم إرسالها للتاجر وإرسال رسالة تأكيد لشركة كومباكت سوفت بتمام إرسال الفاتورة.

دور شركتي أفيت وسمارت في تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية

وحددت وزارة التموين أنه في حالة عدم مطابقة المفتاح يتم إرسال رسالة تحتوى علي كود مرجعي للخطأ ويتم رفض الطلب علي أن تقوم شركة كومباكت سوفت بإرساله في أسرع وقت، فضلًا عن قيام شركتي أفيت وسمارت بإرسال تقرير أسبوعي عن مرفوضات الفواتير مشمولة بأكوادها ويتم إرساله لشركة كومباكت سوفت لتدارك الموقف، و قيام شركتي أفيت وسمارت بإرسال أكواد التجار طبقًا للمحافظات لمطابقتها مع شركة كومباكت سوفت تحت إشراف الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة.

لا يتم عمل أي استعاضة أو أي فاتورة تموينية لأي تاجر غير مسجل بقائمة التجار البيضاء

وأوضحت التموين أنه لا يتم عمل أي استعاضة أو أي فاتورة تموينية لأي تاجر غير مسجل له كود التاجر طبقًا لقائمة التجار البيضاء، إضافة إلى أنه في جميع المحافظات الثلاثة عشر التي تم تطبيق المنظومة لا يتم عمل جرد أو تعديل أرصدة أو أي شيء من هذا القبيل عدا تنفيذ الاستعاضات في الشكل المذكور وفي حالة وجود شكوى يتم إرسالها إلي الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة لمراجعتها بعد ذلك يتم إرسالها لمستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي لحلها.

وأعلنت التموين أنه تم الاتفاق على أن يتم التنفيذ بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية والقليوبية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة وكذلك محافظات المنيا وسوهاج وقنا والبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة نهاية يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۲۳.